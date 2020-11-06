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全美房價最貴區近7成在加州 這個地方再度蟬聯第一

編譯組／綜合報導 
郵政區碼90077的洛杉磯市貝萊爾，是全美最貴的區域之一。（洛杉磯時報）
郵政區碼90077的洛杉磯市貝萊爾，是全美最貴的區域之一。（洛杉磯時報）

地產網站PropertyClub最新調查顯示，就算疫情肆虐，加州房市景氣仍然不受影響。自3月13日至9月7日，全美最貴的130個郵遞區號（zip code）中，有87個在加州，占67%。 

洛杉磯時報指出，南加州房市除了春初受到些許影響外，之後房價一直上揚，9月的中位價年增15.3%，連續四個月上漲，並創下歷史新高。

除了加州、紐約州占了絕大多數外，其他榜上有名的13州分別是，新澤西、麻塞諸塞、康乃狄克、馬里蘭、佛羅里達、南卡羅來納、喬治亞、華盛頓、內華達、亞利桑那、科羅拉多、猶他、懷俄明。 

調查顯示，最貴的十個郵政編碼區域都是大城近郊（suburban），18個區域的中位價超過300萬元。再度蟬聯第一的北加州矽谷的阿賽頓（Atherton），中位價達669萬元。阿賽頓不論開車到巴洛阿圖（Palo Alto）或舊金山都很近，因此成為科技新貴的最愛。 

南加州的比佛利山的90210排名第二，中位價408萬元。最近幾個月的知名交易包括，Quibi創辦人卡森堡（Jeffrey Katzenberg）以1.25億元賣掉6英畝的莊園，成為加州史上第三高的售價。其他如製片人大衛．葛芬（David Geffen）以6800萬元買下摩登宅邸；NBA球星詹姆斯（LeBron James）花了3675萬元，買下肥皂劇製作人Lee Phillip Bell的舊宅。 

聖塔蒙尼卡的90402第五，中位價362萬元。北加灣區另有三個區域擠進前十，Ross的94957郵區要價360萬元，Los Altos的94022要價357萬元、Portola Valley的94028要價349萬元。 

大洛杉磯不少地區也榜上有名，Pacific Palisades的90272排名第21、中位價285萬元，馬里布的90265排名第25、272萬元。奧斯卡名導詹姆斯．柯麥隆（James Cameron）上個月才宣布，要以2500萬元出售馬里布的院落。 

洛杉磯縣排名前50的還有比佛利山的90212、哈坦灘的90266、貝萊爾（Bel-Air）的90077，與Brentwood的90049。 

調查也發現，市區住宅越來越不受歡迎，最貴的區域有80%位在市郊，一部分原因是疫情影響。除了最貴的十個全在市郊，紐約長島的九區入選，也多於曼哈頓的八個。加州的舊金山以九區居首，其後是洛杉磯的七個。 

2020年全美最貴的十個郵區地產。 (Property Club網站)
2020年全美最貴的十個郵區地產。 (Property Club網站)
2020年全加州最貴的十個郵區地產。 (Property Club網站)
2020年全加州最貴的十個郵區地產。 (Property Club網站)

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