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艾倫濱海豪宅3990萬元上市

編譯組／綜合報導

電視名嘴艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）與妻子、女演員波蒂亞德羅西（Portia de Rossi），似乎從未在一個地方待太久。在斥資2700萬元購買聖塔芭芭拉縣蒙特西托（Montecito）峇里島風格物業一年後，這對夫婦打算以3990萬元價格，將該物業出售。

艾倫狄珍妮絲夫婦，擁有翻轉超豪華房屋的訣竅。在他們短暫居住期間，擴大這座如田園史詩般的莊園，修繕峇里島風格起居空間。

這個占地九畝的空間，由三個地域組合在一起，包括引人矚目的主屋、寬敞的賓館、小屋、保安室、場和池塘等，在物業旁邊，一個無邊泳池可俯瞰大海。

主屋以溫暖的木質裝飾，覆蓋海景大房的天花板，經過改建的廚房地板，與圖書館牆壁。這座總面積約1萬7000呎主屋中，有四間臥室和十間浴室。房屋的後部有著休息室，通往帶著樹林、雕塑和異國情調花園。

這對夫妻在2018年，以3400萬元價格，在蒙特西托沿海社區出售17畝土地。去年，他們在比佛利山以4250萬元價格，購買魔力紅樂團（Maroon 5）主唱亞當李維﹙Adam Levine﹚擁有1930年代房屋，並以1550萬元出售了曾由女演員瑪裘瑞洛德（Marjorie Lord）擁有，好萊塢攝政式（Regency style）風格物業。

現年62歲的艾倫狄珍妮絲，以「艾倫秀」（Ellen Show）贏得多座艾美獎。她還主持葛萊美獎、奧斯卡金像獎與NBC遊戲節目「艾倫的遊戲機」（Ellen's Game of Games）。

艾倫狄珍妮絲 雕塑 比佛利山

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