巴沙迪那豪華康斗 高樓俯瞰市中心

內部精裝設施齊全。（取自The388.com）

巴沙迪那市去年剛建成上市的高端康斗「The 388」，號稱「巴市唯一的豪華高層公寓」，每戶售價140萬元起。目前一居室和兩居室的康斗已經全部售空，還有三、四臥面積從1706至4812平方呎不等。

Cordova街388號這處商住樓，由開發商Adept Urban出品。整個聖蓋博 谷地區高樓不多，這棟九層樓公寓樓已屬於高層住宅。位於Los Robles街和Cordova街路口，地處巴市老城區和中心商圈的黃金地帶。

該樓共有57戶康斗，包括一居室、兩居室和三居室康斗，以及少量的四居室頂層閣樓公寓（penthouses），因此價格也從最便宜的90萬至500萬元不等。尤其兩層式頂樓住宅附超大尺寸的陽台，如空中別墅，朝北可以俯瞰巴市中心，或朝南遠眺聖蓋博谷。

該樓有2萬3000平方呎的辦公區域，住宅的公共區域包括戶外泳池、水療中心、健身中心、商務中心，以及空中花園。

每戶住宅的層高達到十至11呎並有大窗戶，因此相當具有現代住宅的特點。內部精裝設施齊全，包括石英檯面、義大利 設計櫥櫃、德國高儀（Grohe）的衛浴潔具、雙層隔音、煙霧探測系統等，所有住戶也都具備全面升級款電器設施、獨立HVAC循環系統、高速光纖超互聯網等。

據悉該項目的第二期工程是相鄰的六層樓高商住空間，預計明年完成，還將再有48戶康斗，平均面積為1250平方呎。

據「商業觀察」（Commercial Observer）報導，開發商Adept Urban今年4月鎖定了3450萬元的建築貸款 用於第二期工程。據達成這筆貸款的資本公司Marcus & Millichap Capital Corporation高級主管Sharone Sabar透露，這筆貸款較為複雜，貸方將第一期工程中還未售出的單元也作為抵押，用於借第二期工程的錢，經過協商，可隨著單元賣出逐步還款。

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