疫情下屋主不肯賣 南加一房難求

洛縣地區的房屋上市平均只要九天即可賣掉。（記者李雪／攝影）

歷史低點的利率 炒熱房市，但全國各地的房源數量卻也同樣少到了歷史低點。在南加地區一些縣的待售屋竟比去年同期少了65%之多，業者認為，這是因為屋主不願意在疫情 期間賣房和搬家。而只要疫情和低利率都持續，這種買家多賣家少的情況還將繼續。

據加州地產經紀協會（CAR）最新數據，9月份銷售量大漲16%至31%，可是掛牌的待售屋（listings）和去年同期相比，竟少了27%至65%之多。供求失衡自然也推動房價 上漲，9月加州各地房子的中間價位成長10%至14%不等，上市平均天數僅九至14天即可賣掉。

其中洛杉磯縣的掛牌數量比去年少27.9%，中間價位上漲12.7%，在市場上的中間天數僅有九天。橙縣掛牌數量比去年竟減少41.5%，中間價上漲10.2%，在市場上的中間天數為十天。洛縣和橙縣其實還算好，因為聖伯納汀諾縣房源比去年同期少65.8%，中間房價上漲14.3%；河濱縣房源也減少52.2%，中間房價增加11.8%。

「這些數據真的蠻讓人詫異的」，資深地產經紀袁立功表示，因為最近的價格都創下歷史高點，所以對賣方來講也算在歷史的高點價格，尤其是僧多粥少，所以這幾個月很多賣出的價格都會超過訂價，因此其實對賣家來說，現在出手當然也是好時候。但為何房源還是很少？他推測原因是疫情關係，賣家不想太多人，尤其是不認識的買家進到房間看房。他接觸到的屋主，只要仍住在房內，若沒有必要或急迫原因，都會因擔心疫情不想現在賣房。

庫存急遽減少並非南加特色，全美境內都是如此。據福布斯報導，估計全國比去年同期共少了40萬棟待售屋。realtor.com房產網站的經濟研究主任Javier Vivas也推測，在疫情期間掛牌出售或搬家的健康風險高，讓賣家們遲疑。也有業者分析，接下來的一段時間房源可能會更加緊缺，靠近感恩節、聖誕節等節假日，親友走訪也更多，賣家更加不願在這個時候賣房搬家。而在低利率的推動下，買家還是不會減少。

華盛頓郵報的報導指出，疫情來襲時賣家比買家會更快撤退，因此春季房源的缺失會拉低整年銷售。地產經紀Shane Hall解釋，一些潛在賣家也同樣是買家，他們也希望能買到下一棟房屋，從而才能把現有的房子賣掉。但如今想買到一棟心儀房屋並不好搶，又加劇了惡性循環。