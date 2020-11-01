疫期「報復性反彈」 賭城豪宅市場火熱

拉斯維加斯豪宅市場火爆。（Luxurious Real Estate）

儘管新冠肺炎疫情 肆虐，拉斯維加斯的豪宅交易卻不減反增，市場火熱。其中，來自加州 的購房者，是這波火爆市場的主要戰力之一，許多有錢的加州人不願支付過高稅金，加上疫情期間加州面臨的財政、政局等問題，都是令他們決定奔向他處的原因。

根據有加州、亞利桑那與內華達州業務的房地產 公司Berkshire Hathaway HomeService企業經紀人Anthony Spiegel表示，拉斯維加斯豪宅市場在2020年前三個月領先2019年，7月更出現「報復性反彈」，100萬元、300萬元、400萬元、600萬元的超豪華豪宅市場熱鬧滾滾，令人驚訝。

該公司地產經紀Forrest Barbeee也表示，9月在多重房源系統（Multiple Listing Service，MLS）服務中，有96筆房屋銷售額，達到或超過百萬元。先前的高點是2019年5月的74萬元。

截至9月，MLS的豪華住宅和公寓銷量為502戶，比2019年9月的431戶高出16.4%。2019年全年度豪宅的銷量為596戶。

在2020年，拉斯維加斯地區兩個最高的房屋銷售額，分別是賭場先驅William Bennett的女兒Diana Bennett擁有，位於韓德森市（Henderson）豪宅社區MacDonald Highlands 1125萬元。以及位於賭城沙漠林（Summerlin）The Ridges的1015萬元莊園。

Barbee說，儘管整體而言，2020年MLS的單戶住宅銷量總數下降了5.6%，但奢侈豪宅市場並無放緩跡象。根據他的數據，至9月底，共有160件待處理的豪宅銷售，與七個月的庫存。

「許多人意識到，大小適中的房屋，可能不適合全家人和狗長時間在一起。」他說，他們希望擁有更大的辦公空間與彈性空間，而裝修房屋比買另一套房屋要花錢。

9月分出售的豪宅中位數為145萬元，過去的平均價格為183萬元。房地產經濟Rob Jensen也表示，有警衛的豪宅社區，市場同樣強勁。

今年9月，有警衛社區內106棟房屋被售出，比2019年9月高出58%。他形容「豪宅市場火爆了」，在有警衛的社區17棟價格超過300萬元，一年前，這個價格僅有九處。

Luxurious房產經濟Melton說，加州人與其他州居民，對賭城房屋興趣仍高，300萬元以上有興趣者比他所見過的更多。「過去的120天至150天，許多需求推動交易增長。」

Spiegel說，許多來自加州的購屋者，想逃離高稅收的加州，加上疫情期間，加州財政發生變化，都是迫使他們離開的原因。

他說，許多人正尋找沙漠林渡假社區頂峰俱樂部（Summit Club）豪宅，不僅要支付數百萬元地皮，且需支付每平方呎1500元至2000元建築費。「他們支付的費用，是平均的三倍至四倍，但如今他們並不介意。」