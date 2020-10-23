有稅務困擾？ 國稅局解惑 10月24日免費指引

納稅人辯護服務處經理張紘（Robert Chang) 將於24日參加北美華人會計師協會線上研討會。（張紘提供）

有些人近期因遲未收到紓困金 ，聯繫國稅局 專線卻屢次聯絡不到人。好消息是，只要無法通過國稅局提供正常渠道解決的稅務問題，民眾可聯繫國稅局旗下的納稅人辯護服務處 (Taxpayer Advocate Service，簡稱TAS)得到免費協助。

還沒拿到紓困金嗎？近期有稅務方面的困擾嗎？北美華人會計師協會將於24日上午10時舉行免費線上研討會，邀請納稅人辯護服務處 (TAS) 經理張紘（Robert Chang) ，在線上提供民眾解決稅務困擾的指引方向。

張紘指出該處的服務範圍，分為財務困難 (因有國稅局問題導致經濟困難，或重大費用的納稅人) 、系統性延遲 (超過30天或國稅局沒按時回應) 等有爭議的問題。一旦立案處理，將有專人負責並定時反饋資訊，直到解決為止，所有服務不收費。

張紘提到常見到的案件五花八門，最常見的莫過於退稅下不來、退税申請期限所衍生出的問題、低收入 家庭福利優惠被拒、無法申請更新護照等影響身分證明的問題。

納稅人辯護服務處為國稅局內的獨立部門，與國稅局處理稅表、客服、查帳等其他部門分開。工作主要包括：保護納稅人權利，並協助他們與國稅局之間的稅務問題，處理影響許多納稅人的大規模系統性問題，向國會建議系統性修改稅法。

張紘畢業於普度大學 (Purdue) 會計系及管理系，在明尼蘇達大學 (University of Minnesota) 取得稅法 (MBT) 碩士學位。他現任納稅人辯護服務處經理，自2005起就任職於國稅局，經歷過各式稅務查帳 (Examination) ，和協助低收入納稅人服務處 (Low income Taxpayer Clinic）。在國稅局之前，他曾任職大型公司財會相關領域。

北美華人會計師協會線上研討會報名專線：626-446-1448。網頁鏈接註冊：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fVpAMYS9Qyy8nzHAcl_wAQ。