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加州房市銷售旺 最多漲3成

記者王全秀子／洛杉磯報導
9月加州房屋價格與銷售數據和去年同期相比都呈兩位數上漲趨勢。（本報記者／攝影）
9月加州房屋價格與銷售數據和去年同期相比都呈兩位數上漲趨勢。（本報記者／攝影）

加州地產經紀協會（California Association of Realtors）近日公布2020年9月加州房屋價格與銷售數據，雖然待售屋和上市房源較少，但銷售價格與銷售量和去年同期相比都呈兩位數上漲趨勢，有些地區甚至達28%至30%的大漲情況。地產經紀表示，由於房屋供不應求，加上房貸低利率低走，讓目前房市整體趨勢上揚。

地產經紀袁立功表示，雖然市場房源少，但認真的買家很多，主因是買家想要鎖定低利率。今年3月受疫情影響，無論是買家看房，還是賣家做展示屋（open house），都面臨諸多不便，因此疫情初期房市銷售量大跌30%至40%。從7月開始房市回溫，整個暑期的銷售量與去年同期相比，大幅增加。

袁立功表示，他本以為銷售量即便上漲，也可能是5%至10%的成長，但近日公布的9月驚人銷售量數據讓他出乎意料。他認為，疫情雖為買賣房屋帶來不變，但另一方面也過濾了部分客人，真正在看房的客人都是有決心的買家，因此市場交易量高。

他也認為，貸款利率仍然在歷史低點，目前15年固定貸款利率約2.5%至2.75%左右，30年固定利率在3%至3.125%左右，因此只要符合購房條件的買家，都想鎖定歷史低點利率。再則目前美股歷史高點，華人民眾熱衷投資，針對股市的不確定性，進而將股市賺到的錢投入房市，轉為租金收入也好過放在銀行。

地產經紀阮秉森也持同樣觀點，房子是個很好的投資渠道，目前房市銷售佳主要有三個因素，房子庫存少，供不應求；貸款利率低；以及防止通貨膨脹。

阮秉森指出，受疫情影響很多人在家工作，以及外地親友紛紛回來，自住屋需求增加，因此賣家除非有不得已的情況，會盡量不在此時賣房，導致房源較少，進而使買家的比較和選擇餘地也變少，所以只要有房子一上市，就有很多人關注。

其次貸款利率低，但也很難拿到貸款，因疫情讓許多公司裁員。因此是否有穩定收入，是否能承擔房貸等開銷，貸款銀行審核更加嚴格，而符合貸款條件的買家，只要得到銀行批准就會馬上行動。

還有就是現在股市動盪，「美聯儲印了這麼多錢，之後一定會通貨膨脹」，而目前民眾也能看到物價明顯上漲，尤其是食物價格。同時華人普遍認為，房子可以保值，房價會彌補通貨膨脹錢貶值。但是受到疫情影響，公司行號經營不佳，尤其是服務行業，導致商業地產熱度大降溫，投資者不敢投入商業地產，進而將熱情轉至住宅房地產。

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