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南加20畝濱海奢華城堡拍賣

編譯組／綜合報導
室外無邊泳池。（Hilton & Hyland提供）
室外無邊泳池。（Hilton & Hyland提供）

溫莎投資集團（Windsor Capital Group）酒店經營者兼首席執行官內斯比特（Patrick Nesbitt） 位於Summerland的20多畝城堡，將於11月16日至19日，交由全球奢侈品拍賣公司Concierge Auctions進行拍賣，售給最高出價者。

這座20多畝的高端物業，一度以6500萬元的價格上市。內斯比特自2016年起，一直計畫出售該物業，他並於今年早些時候，將要價降至5500萬元。

該物業位於聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）海邊社區蒙特西度（Montecito）附近，俯瞰整個海景的懸崖，包括一個十英畝馬球場、馬術雕塑、穀倉，與舉辦馬球比賽的場所，與一個帶有露台的會所。

2009年，該物業也成為小甜甜布蘭尼（Britney Spears）音樂錄影帶Radar的拍攝場景。

整個物業主屋約4萬3000平方呎，七間臥室、九間浴室。整座城堡充滿地中海風格，雄偉的水晶吊燈，錯綜復雜的天花板，超長的垂掛窗簾與桃花心木面。圓形大廳入口處有一扇隱藏門，通往屋頂平台，裡面還有一個帶著品酒室的安靜酒窖。

室內設施包括電影院、休息空間、宴會廳、體育酒吧與桑拿浴室，與一個按摩水療中心。戶外有一個屋頂熱浴池，一個128呎長的無邊泳池，帶著沙坑的練習場與一個馬步道和日式花園。

小甜甜布蘭妮音樂錄影帶，曾在此取景。（Hilton & Hyland提供）
小甜甜布蘭妮音樂錄影帶，曾在此取景。（Hilton & Hyland提供）
偌大的起居室，有一盞雄偉的水晶吊燈。（Hilton & Hyland提供）
偌大的起居室，有一盞雄偉的水晶吊燈。（Hilton & Hyland提供）
內比斯特位於聖塔芭芭拉縣的20畝城堡，將放上拍賣市場。（Hilton & Hyl...
內比斯特位於聖塔芭芭拉縣的20畝城堡，將放上拍賣市場。（Hilton & Hyland提供）
主屋充滿地中海風格。（Hilton & Hyland提供）
主屋充滿地中海風格。（Hilton & Hyland提供）

拍賣 電影院 雕塑

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