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新紓困案沒談攏 利率可能再跌

記者李雪／洛杉磯報導

本周的房貸利率基本保持不變，除了20年定息的利率略漲0.125%。分析認為近期的紓困方案談不攏，新冠感染數再次飆高等，對經濟不利的消息可能導致利率再下跌。不過是否要鎖定利率，貸款人仍須根據自己情況多加考慮。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）引述The Mortgage Reports分析，由於投資者對新紓困方案的談攏再度失望，選前通過似乎可能性越來越低。而貸款利率也會隨之波動，如果達成協議利率可能上升，若達不成則可能下跌。

此外，其他因素也可能驅動利率下降，包括新冠疫情再次反彈，感染率急遽上升，這對經濟復甦不是好消息。總統選舉的結果也可能會引發爭議，也增加降息機會。

該分析還指出，這並非意味著一定會降低利率，短期內有限上漲也是很有可能，而且也不完全排除，如果可靠疫苗問世，會造成急遽上升的可能性。

因此如果貸款申請在15天內結案的話，可以考慮鎖定利率，如果超出太久的時間才會結案，最好考慮浮動。不過由於目前不確定性因素太多，這些建議僅供參考，申請人還是應以自己的判斷和個人風險承受能力為指標。

利率 貸款 紓困

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