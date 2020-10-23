從人口增長看房價 南加河濱縣潛力大

全球都市化仍是大勢所趨，美國西岸人口和地價仍會持續增長，但大城市房價太高造成過低的可負擔性，也讓人口外流。近來不少民眾在達拉斯、鳳凰城等二線城市周邊置產投資，反映仍需要以大都市為中心圍繞；而從人口增長數據看來，定居南加州 河濱縣也是不錯的選擇。

人口增長一向是房產價格重要參考指標，但隨人口密集的大都市房價越來越高，許多人也感到無力承擔而遷向城郊。以大洛杉磯地區為例，近年可負擔性逐漸降低。據加州地產經紀協會（CAR）數據，今年前兩季大洛杉磯的可負擔性傳統指數大約在35，即僅有35%的家庭可以買得起中位數房子，去年同期也差不多在32%。相比之下，內陸帝國為46，全美為57。

華裔地產開發商王宏東表示，雖然疫情造成一波居民郊區置業，居家避疫的購房潮，但其背後實際上是都會區可負擔性下降的顯性表現。同時即使在郊區置業，事實上也是圍繞在都會區的周邊。而逆全球化造成移民人口減少，給大都會 區物業價值的上漲造成壓力，中美關係惡化也是其中最重要的一章。

不過他認為這種中、短期波折，實際上仍難以改變都市化和全球化趨勢，因為這一趨勢的內在邏輯是符合社會進步的人類訴求的。技術進步讓更集中的居住成為可能，也符合人類的社交屬性。長遠來講，人類可能將大部分地區重新逐漸歸還自然，反倒逼使住宅高密度化，總體來說全球都市化仍是大勢。

他個人判斷，全美長期趨勢仍會是西岸、東南及西南增長，東岸穩定，而中部持續流出，都市化、人口向優勢地區集中的趨勢，長期難以改變。他引用人口普查 局人口增長最多的地區排名，表示這些地區值得關注。

根據人口普查局2019年發布的「2017至2018人口數字增長全國前十縣」排名，加州唯有一縣躋身前十，即在排名中位列第五的河濱縣（Riverside County）。河濱縣2018年總人口約245萬人，2017至2018一年內增加了逾3萬多人。

而前十名的這些縣，無一不是在都會區或周邊。包括鳳凰城所在的亞利桑納州Maricopa縣排名第一，賭城所在的內華達州克拉克縣排名第二，休士頓所在的德州哈里斯縣排名第三，以及德州達拉斯市東北邊的Collin縣排名第四。

據人口普查局更長期的數據看來，從2010至2019年十年間，人口增長數字全國前十的大都會區，「河濱-聖伯納汀諾-安大略」區，也是唯一躋身其中的加州地區。雖然排名在第十位，不過鑑於2017至2018年的排名更加靠前，也可了解其增長速度近年來在加快。