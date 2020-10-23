工作增、優惠多 河濱縣吸引人流推升租金

河濱縣府。（縣府臉書）

包括河濱縣在內的內陸帝國地區，在過去數年加州工作崗位增加數的排名中一直名列前茅，甚至屢次超過矽谷。而工作崗位增加帶來人口增加，也反映在租房市場和房價增長的動力上。

在河濱縣從事地產經紀多年的內陸華美協會會長周克蕙，感慨「體現得非常明顯」。她最近將一間三居室1000多平方呎的小屋掛牌出租，價格每月2390元，一個禮拜竟有約100人來問，提交申請的就有20、30個租客，她不得不趕緊取下掛牌，這也讓她感到驚訝。

她表示，由於最近居家辦公和避疫，很多原本住在洛杉磯縣市、橙縣 的民眾遠離鬧市區，跑來河濱縣租房。加之疫情後，鬧市區的零售業蕭條而電商業迅猛發展，帶動河濱縣倉庫物流產業，新增許多工作機會，因此很多人更換或失業後，又找到此地的工作，一些員工甚至舉家搬來河濱縣。

政府祭優惠政策招商

河濱縣以及縣內許多地方政府都努力招商引資，用各種優惠政策吸引企業入駐。以莫瑞諾谷市（Moreno Valley)為例，該市推出雇用本地人的商家輔助項目「Hire MoVal」，只要為本地創造一定數量的工作崗位，隨崗位數增加有各級優惠，包括電費打折、獎金以及招聘輔助項目等。此外，市府也有稅金減免計畫、幫助商家選址、關稅優惠計畫「Foreign Trade Zone」等。尤其是2017年電商巨頭亞馬遜入駐該市，更是具有行業標竿的意義。

周克蕙表示，更多大大小小的企業和倉庫，也隨之來到內陸地區，甚至也有高科技公司、太陽能公司。此外也有大型醫療和教育機構，包括河濱加州大學 在內的高校等，也帶來許多教授、醫療從業人員等高淨值人群。

最吸引買家的，則是河濱縣房屋的高可負擔性。周克蕙有不少買屋客戶，都是從洛杉磯、聖地牙哥、爾灣等地來的。她表示，河濱縣的房子大多只有洛縣 橙縣等地一半價格，例如在爾灣100萬元只能買個小房子，帶很小的地，卻可以在河濱縣買有景的大房子和帶大片的後院，而且也有好學區，生活品質高。因此不少人賣掉在橙縣或洛縣的房子，換來在河濱縣買兩棟，自住一棟，另一棟出租，也有不少老人退休來買個帶景的大房子養老。

洛縣土地大多已經開發飽和，而河濱縣仍有大片土地，因此也吸引許多建商如雨後春筍一般。周克蕙形容，內陸地區是有建設、有規畫的發展，也深受華人喜愛。隨著大華超市和85度C餅屋入駐，她認為也許會慢慢變成新的羅蘭岡或聖蓋博。她表示未來十年，可能不會完全趕上聖蓋博谷的華人區，但若從房屋增值率來說，其潛力是肯定的。