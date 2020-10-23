安大略牧場新建案 一個屋頂兩套住宅

安大略牧場豐碑社區外觀 。（記者啟鉻／攝影）

聖伯那汀諾縣安大略牧場（Ontario Ranch）的地標（Landmark）社區，以獨立屋為主，共有兩個迷你社區：Monument（豐碑）和Beacon（燈標）。正如名稱一樣，試圖成為安大略牧場各建案中的標誌性社區，打造居民舒適環境，配合居民需要；這裡的新建案並有號稱「一個屋頂兩套住宅」的獨家特色，很適合祖孫三代同住。

目前地標社區正在建設中，計畫分九個階段，整個社區完成後獨立屋有數百個單位。燈標社區住宅價平均在50萬元左右，面積近3000平方呎，產業稅1.9%，HOA費每月125元。豐碑社區住宅平均價在60萬元左右，面積超過三千平方呎，產業稅1.95%，HOA費每月125元。

一樓長者房 獨立出入口

以豐碑社區展示屋為例。這棟兩層獨立屋，面積約3156平方呎，擁有三臥及2.5衛浴。在一樓額外有一間提供年長者房間，擁有獨立臥室、衛浴、會客間、洗衣間及小廚房，且是可以在宅門旁有獨立一扇門出入。所以在社區宣傳看板上說，設計者打造一個屋頂兩套住宅。

進入住宅門後，正對著右邊二樓樓梯及左邊一樓客廳，可以直望屋頂。由於窗子特別設計，會覺得非常寬亮。一樓客廳、廚房、餐區在一起，廚房可以到三個車位車庫。從一樓也可以將後院盡收眼底。一樓有共用衛生間，有儲物櫃。順二樓上樓，在二樓樓梯口，就可見一個休閒區，還有一個可以提供寵物使用的小房間，如果不需要也可成為二樓洗衣間。

二樓共有三個房間，一個主臥和兩個次臥。次臥共享一個衛浴室。主臥有寬大臥室、衛浴設施及步入衣櫃。從各個房間功能看，主臥提供屋主、兩個次臥提供子女、一樓獨立出入套房供長輩起居。一走進住宅就感覺寬亮、舒適。

地標社區所處位置，在安大略牧場大道與Archibald街交匯處附近，出行便利，有鬧中取靜效果。距離15號公路、60號公路、91號公路都很方便。由於與東谷市距離很近，購物可到東谷市好市多超市，以及New Haven Marketplace都很快捷。若選擇航空出行，可駕車不遠就至安大略國際機場 。

還可選擇較大的購物中心，比如Ontario Mills Mall以及維多利亞花園，大約15至20分鐘車程到達。至於餐飲，對華人 來說要選擇傳統亞洲美食，也可到車程不遠的奇諾岡。相信隨99大華超市在東谷市落腳，也會陸續帶進各類亞洲美食餐廳。

若對Landmark社區感興趣者，可致電或上網預約，電話888-203-1672；888-220-3921。