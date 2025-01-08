山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

洛杉磯 「寶馬山花園」(Pacific Palisades)地區爆發的山火 （Palisades Fire）已成為洛杉磯歷史上，最具破壞性的火災。洛杉磯縣消防局局長Anthony Marrone 8日表示，火災已摧毀約1000棟建築物，其中多數為住宅，還有「大量沒有撤離的人」受重傷。

視頻來源：X，洛杉磯採訪中心後製

這場火災7日上午10時30分在北Piedra Morada Drive 1100街區開始起火，截至8日下午，已延燒15832英畝，目前尚未控制。整個「寶馬山花園」地區被下令撤離，疏散範圍還包括聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、卡拉巴薩斯（Calabasas）在內的數萬戶家庭及商業區。

隨著8日太陽升起後，災區全貌逐漸顯現，這場由聖塔安娜焚風助長的山火，將整個社區及商業中心夷為平地，展現強大毀滅性的破壞力。

根據山火聯盟（Wildfire Alliance）數據，該山火造成至少1000座建築物被摧毀，其破壞力已遠超2008年摧毀604棟建築的「賽爾大火」（Sayre Fire）。根據AccuWeather估計，Palisades山火的經濟損失，估計高達520億至570億美元，這個數字還未具體確定，損失預計超2018年造成165億美元損失的「坎普山火」（Camp Fire）。

損失金額如此之大，是因為山火所在地的房價中位數超過200萬美元，並且目前火勢似乎正在向西洛杉磯和聖塔蒙尼卡蔓延，這些地區擁有大量貴重房產。