巴沙迪那搗蛋大遊行 長馬、蛋糕車…創意搞笑

從紙杯蛋糕造型到兔子主題的可愛車輛，千奇百怪。（本報記者/攝影）

11月24日，第55屆搗蛋大遊行（Doo Dah Parade）在巴沙迪那市歡樂上演，吸引數千民眾前來觀賞，街道兩旁人頭攢動，熱鬧非凡。這項創始於1978年的活動，以其天馬行空的創意與戲謔幽默的風格，成為玫瑰花車遊行的另類「姊妹篇」，為巴沙迪那市注入濃厚的文化趣味與活力。

（本報記者/攝製）

遊行於上午11點正式揭開序幕，持續將近四個小時。沿途觀眾歡聲笑語不斷，隨處可見人們被創意和搞笑的表演深深吸引。主辦單位調侃道，「我們與眾不同的地方是，這場遊行絕不會讓一朵玫瑰花受傷。」藉以調侃南加州 著名的巴沙迪那市玫瑰花車大遊行。

遊行中最受期待的「扔餅大戰」延續多年來的傳統，混亂氣氛讓現場充滿歡樂。參與遊行的隊伍一邊行進，一邊向觀眾拋擲墨西哥 餅，而觀眾也毫不客氣地回敬，整條街瞬間成了滿地墨西哥餅的戰場，笑聲此起彼伏。

今年的遊行充滿無限創意，各類奇裝異服精彩紛呈。一組參與者以排隊形式模擬一匹巨型馬匹的行進，氣勢十足；有人踩著高蹺，邊跳舞邊秀技；更有許多人裝扮成憨態可掬的玩偶，與現場觀眾親密互動。改裝車隊也是亮點之一，從巨型單車到「武裝坦克」，從紙杯蛋糕造型到兔子主題的可愛車輛，千奇百怪，讓人目不暇給，紛紛舉起手機拍照留念。 一組參與者以排隊形式模擬一匹巨型馬匹的行進，氣勢十足。（本報記者/攝影） 有人踩著高蹺，邊跳舞邊秀技。（本報記者/攝影）

值得注意的是，今年的隊伍不僅搞笑有趣，還傳遞出多元化的社會和政治信息。一支隊伍化身綠色精靈，呼籲大家重視環境保護；人權團體則以幽默方式提醒公眾防範極端主義對美國的威脅；甚至有人利用創意表演聲援中國與香港的白紙抗議者，發人深省。

剛搬到巴沙迪那不久的華人居民Kai表示，自己是在聽到熱鬧聲後被吸引而來。他對遊行的奇幻氣氛感到十分新奇，尤其對墨西哥餅大戰讚不絕口，認為這種全員參與的互動環節非常有趣。他也笑著補充道：「希望活動結束後，這些掉在地上的餅乾能有人清理，既熱鬧又不浪費資源。」