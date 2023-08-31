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那指連漲5日 8月全年最糟

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

記者趙健／羅蘭岡即時報導
狗狗主人已在羅蘭岡、鑽石吧、核桃市附近分發近千份傳單和海報，希望能找到狗狗。（Lim女士提供）
狗狗主人已在羅蘭岡、鑽石吧、核桃市附近分發近千份傳單和海報，希望能找到狗狗。（Lim女士提供）

華人聚集的洛杉磯縣羅蘭岡（Rowland Heights）8月15日發生疑似盜狗案，一對駕駛賓士SUV的亞裔母女，在麥當勞門口強行抱走一隻陪伴主人多年的狗狗。丟失愛犬讓華女Lim夜不能寐，她與丈夫不是在警局打探消息，就是在住家附近尋找，可是截至8月31日仍一無所獲。她願意提供5000元，獎勵協助找到愛犬的民眾。

視頻來源：Lim女士 記者趙健/後製

被帶走狗狗名叫Buddy，是混種吉娃娃（Chihuahua Mix)，陪伴主人長達11年。狗狗的主人Lim女士和先生說「Buddy從八周大的時候開始，就和我們一起睡，每天形影不離。我們沒有子女，Buddy就是我們的孩子……我曾經得過中風和心臟疾病，Buddy是我的精神支柱。」

案發地點位於羅蘭岡Fairway Dr和Colima Rd交叉口的麥當勞門口。根據監控視頻顯示，8月15日中午約12時40分，一名年齡約50歲的亞裔女站在狗狗Buddy的旁邊；一輛黑色奔馳SUV停在距離Buddy最近的停車位上，一名年輕女子下車後，將奔馳車的後座車門打開，年長女子立刻抱起狗狗Buddy上車。

Lim女士表示，調閱附近的監控錄像發現，當時Buddy已經在麥當勞門口徘徊近半小時，被這對母女抱走時，還進行反抗。「Buddy是在我不知情的情況下跑出門，從監控錄像可以看到，Buddy一直在麥當勞門口乖乖等主人去接它，因為我每天都會帶Buddy去這間麥當勞附近散步。」

目擊稱，抱走Buddy的母女是韓裔。（Lim女士提供）
目擊稱，抱走Buddy的母女是韓裔。（Lim女士提供）

Lim女士從一位目擊者口中得知，這對母女是韓裔，在抱走Buddy前，還曾對圍觀民眾說「這隻狗狗長得真好看……我媽媽的後院很大，可以放在我媽媽的家裡。」

自從狗狗丟失後，Lim女士和先生非常沮喪，整夜睡不著覺。他們不是在警局打探消息，就是在家附近尋找Buddy。短短幾日，他們已在羅蘭岡、鑽石吧、核桃市附近分發近千份傳單和海報，也在社交媒體發出「尋狗啟事」，希望獲取關於Buddy去向的線索。

但半個月過去，Buddy依然下落不明。 Lim女士表示，雖然不確定這兩位女士的意圖，但從監控視頻可以看出，她們當時未曾嘗試詢問身邊人或麥當勞員工關於狗主人的信息，也沒有留下任何聯繫方式。不過，他們也表示，當時對方可能沒有考慮太多，只是單純誤以為Buddy是一隻走失的狗狗。 Lim女士說「她與丈夫不想責怪任何人，只希望盡快找到Buddy。」

Lim女士呼籲知情人士提供線索，幫助她早日與Buddy團聚，她願提供5000元獎金答謝。

羅蘭岡8月15日發生一起盜狗事件，一對開賓士SUV的亞裔母女在麥當勞門口強行抱走...
羅蘭岡8月15日發生一起盜狗事件，一對開賓士SUV的亞裔母女在麥當勞門口強行抱走一隻服務犬。（Lim女士提供）

麥當勞 羅蘭岡 亞裔

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