周末這樣玩╱內陸絲金納湖 露營登山皆宜

熱鬧的露營區。（記者蕭愛╱攝影）

靠近坦密庫拉（Temecula）的絲金納湖（Skinner Recreation Area）是內陸河濱縣西邊的一個水庫，其東側有規畫休閒地區，能露營、釣魚 、登山；因為湖水是水源地，特別清澈，四周林樹倒影，風景秀麗，值得一遊。

（影音來源：記者蕭愛）

用導航來到此地，一定要設置目的地為Lake Skinner Recreation Area 。如設置Lake Skinner會到湖的另一頭，會遇到自來水管理公司，完全不同的方向，且中間隔著湖也不相通。

夏日已經把附近山坡上的樹林綠草曬成金黃色，而湖邊的公園草地都是綠油油的，可能是靠近水庫，有足夠水源供應，看起來特別清爽宜人。 幾近枯萎的白色小花，給人蒼涼之美。（記者蕭愛╱攝影） 可以釣魚划船，嚴禁游泳的絲金納湖。（記者蕭愛╱攝影）

從Warren Road往絲金納湖，沿途山巒連綿起伏，走在公路上如小雲霄飛車，起起伏伏，駕駛需要特別小心。其兩旁都是金黃草木，每年4月5月時，這片草原是熱氣球 升空的場地，此時熱汽球五彩繽紛，又是完全不同的面貌。再往前有兩個小房子，是公園收費站，門票照人數計，每人收費6元。

入園不久，Alamos School House在右手邊、是建於1895年的學校，現在每周六上午9點至下午4時有多物種保護區開放課程。另一棟房子是公園護林員的休息站。兩棟房子之間還有座小木橋，其實橋下小溪早已乾涸。兩房附近都是高聳樹林，樹下有野餐桌。

順著公園道路往前進是露營區，正值暑假，每一塊營地都有人進駐。有豪華大房車、中型房車、還有搭帳篷的露營者。營地分ABC三大塊，毗鄰絲金納湖，兩側還有大片草原牧場、兒童遊樂設施。 在進入營地區之入口處，設有一家很大的Campstore，號稱所有營區需要的東西在這都買得到。另外還有一區專給團體露營的地方，需要及早預約。 絲金納湖湖水清澈，樹林倒影，形成美景。（記者蕭愛╱攝影） 草原區設有造型優雅的舞台表演場地。（記者蕭愛╱攝影）

再往公園內行進，到了湖邊野餐區，也是風景最美的地方。湖邊有船舶下水的水道，有租船的小碼頭。

岸邊設有洗手間、野餐桌。四周湖邊也有野餐桌。湖邊樹林倒影在水中，偶有三兩小船划來，清清幽幽，安靜又詳和。 一進休閒區，古蹟學校招牌在此。（記者蕭愛╱攝影） 進入公園盡是耀眼的綠。（記者蕭愛╱攝影）

絲金納休閒區左邊是學士山（Bachelor Mountain）右邊是黑山（Black Mountain），兩山之間是羅森峽谷（Rawson Canyon），以前是湯米羅森的牧場，有很開闊的草原。休閒區成立後在此修建了又大又好的野餐區，附近有亭子、樣式別致的小舞台，只是離鬧區比較遠，除了來露營的，到此一遊的遊客並不多。

Lake Skinner是水源地，是供應內陸河濱縣居民重要水源，因此管理很嚴格，可以釣魚、划船，不能游泳，尤其不能隨便大小便。帶寵物來嚴格禁止其靠近湖水，要保持50呎距離，且隨時隨地都要拴皮帶。 絲金納湖休閒區建於1895年的學校教室。（記者蕭愛╱攝影）

初見絲金納休閒區，四周盡是剛剛枯黃的草原，白色小花遍地，給人些許蒼涼之美，進入園中，轉眼變成耀眼的綠，樹木排列整齊，分散各處的亭子都各有特色，拱形舞台更是特別。春天四周野花盛開，將更是另一美景。

絲金納湖(Lake Skinner Recreation Area)

地址:37701 Warren Rd, Winchester,

CA 92596

聯絡電話:(951) 926-1541