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數百人集體懷舊 沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化

記者張宏/洛杉磯即時報導
僑教中心禮堂日前變身為台灣民間的「辦桌」現場，席開15桌，大家現場體驗豐富多樣的台灣飲食文化。（記者張宏／攝影）
僑教中心禮堂日前變身為台灣民間的「辦桌」現場，席開15桌，大家現場體驗豐富多樣的台灣飲食文化。（記者張宏／攝影）

百餘人集體懷舊「煙火氣」，沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化。洛杉磯台美商會青商部（TJCC，簡稱台美青商會）日前於洛杉磯僑教中心舉辦台式「辦桌」，席開15桌，讓民眾體驗豐富多樣的台灣飲食文化。

（影音來源：記者張宏）

僑教中心禮堂日前變身台灣民間的「辦桌」現場，桌上擺放瓜子、魚乾條、米果等台灣小吃，百餘人聚集在這裡喝台灣飲料、吃台灣美食、抽台灣機票，這是台美青商會組織的一場美食懷舊活動。「辦桌」是閩南、潮汕一帶常見的民俗活動，台灣「辦桌」文化更是長盛不衰，人們常直接在廣場或馬路邊搭棚起架，從食物準備到美食上桌全部現場完成，場面熱鬧又飽含煙火氣，將家族親朋的歡樂氣氛帶給每個人。

會長傅瑞克（Eric Fu）表示，這次的台式「辦桌」活動，目的是展示台灣獨特的美食文化，讓參與者有機會品嚐台灣傳統料理的風味與精髓，包括鰻魚米糕、松子黃魚和糖水等料理。

頭盤。（記者張宏／攝影）
頭盤。（記者張宏／攝影）
現場還可品嚐台灣烏龍冷泡茶。（記者張宏／攝影）
現場還可品嚐台灣烏龍冷泡茶。（記者張宏／攝影）

活動以舞獅開場，主辦方還安排茶道品茗和樂隊表演，總鋪師Paul王有多年「辦桌」經驗，他表示，「辦桌」原本是經濟實惠的請客宴席選擇，如今成為年輕人懷舊的一種方式。這次他採用本地食材烹飪料理，比如有糖醋大蝦、雞卷、蹄膀及佛跳牆，還有麻糬和銀耳蓮子羹等甜品。

現場氣氛熱烈，大家吃得開心，洛僑中心主任陳敏永表示，他的婚禮就是在老家三合院「辦桌」宴請賓客，他小時候還擔任過幫忙「辦桌」上菜的服務生。這次活動還原度80%，另外20%是因為場地不能飲酒及缺少塑膠板凳；他很高興能在洛橋中心舉辦「辦桌」活動，讓很久沒吃過「辦桌」的僑民回憶當年的氛圍，也讓從未吃過「辦桌」的台美年輕世代和國際友人們體驗「辦桌」文化。

華人李小姐第一次吃台灣的「辦桌」。她表示，感覺華人不管走到哪裡，都熱愛這份家鄉族人歡聚的煙火氣。

現場「抽獎」環節準備中華航空公司（China Airlines）提供的LAX-TPE來回機票、大同電鍋、iTaiwan、大華99、味全食品和冠軍食品等豐富獎品，大家吃得開心，還能帶獎品回家，全方位感受台灣文化。

菜單菜名非常有趣。（記者張宏／攝影）
菜單菜名非常有趣。（記者張宏／攝影）
蘆筍蹄膀。（記者張宏／攝影）
蘆筍蹄膀。（記者張宏／攝影）
百餘人集體懷舊煙火氣，沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化傳統。（記者張宏／攝影）
百餘人集體懷舊煙火氣，沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化傳統。（記者張宏／攝影）
僑教中心禮堂日前變身為台灣民間的「辦桌」現場，桌子上擺放著瓜子、魚乾條、米果等台...
僑教中心禮堂日前變身為台灣民間的「辦桌」現場，桌子上擺放著瓜子、魚乾條、米果等台灣小吃。（記者張宏／攝影）
中華航空公司（China Airlines）代表李宜真（中）和洛杉磯台美商會青商...
中華航空公司（China Airlines）代表李宜真（中）和洛杉磯台美商會青商部傅瑞克（右）為獲獎者頒發LAX-TPE來回機票獎品。（記者張宏／攝影）
百餘人集體懷舊煙火氣，沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化傳統。（記者張宏／攝影）
百餘人集體懷舊煙火氣，沉浸式體驗台灣百年「辦桌」文化傳統。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 華人 LAX

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