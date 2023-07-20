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周末這樣玩╱南加水晶灣海灘 歷史沉澱繽紛色彩

記者蕭愛╱洛杉磯即時報導
水晶灣海灘狹長平坦，適合沖浪初階，還有歷史區可以遊逛。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘狹長平坦，適合沖浪初階，還有歷史區可以遊逛。（記者蕭愛╱攝影）

南加著名的豪宅區新港海岸(Newport Coast)，有狹長的海岸線，其海灘名叫水晶灣（Crystal Cove)。湛藍的海水，細柔的海沙，還有繽紛色彩水晶灣歷史區，由早期日本移民在此建立，賞景戲水還有故事可分享。

影音來源：記者蕭愛

這是一長溜、令人驚嘆寜靜的美麗海灘，位於加州水晶灣州立公園(Crystal Cove State Park)內。日前加州許多地方都是百度的大熱天，水晶灣海灘正是避暑的好去處。

從洛杉磯南下，走5號公路轉55號公路，再走CA - 73 toll road（收費路），由新港灘路下高速公路，遇到一號公路後繼續前行，很快就能看到水晶灣公園的進門處，每車需要付15元停車費。

水晶灣州立公園的入口處。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣州立公園的入口處。（記者蕭愛╱攝影）

水晶灣公園上層有四個停車場，一號、二號停車場右轉，三號、四號停車場左轉，每個停車場停車位都有限，周末與節假日常常一位難求。每個停車場都有歩道可以輕鬆走下海灘。僅四號停車場有洗手間、野餐區。

二號停車場在草叢中開出一條木板道路直通海灘。兩旁不時還出現知識看板，詳列附近會出現的海鳥或是小動物。公園特別推薦此地最有魅力的蜂鳥，牠們聰明、好奇，會雜技且自信。遊客不妨仔細觀察蜂鳥無與倫比的飛行技巧和鮮艷的羽毛。

新港海岸水晶灣海灘風景優美。（記者蕭愛╱攝影）
新港海岸水晶灣海灘風景優美。（記者蕭愛╱攝影）

水晶灣1150英畝的水域被指定為水下州立公園，是更大的海洋保護區的一部份。所有潮汐池的標本、魚類、貝殼和岩石均受到州法保護。這個脆弱的水下世界，有魚群游泳，海洋哺乳類動物捕食，無脊椎動物覓食。每年12月到4月，巨大的灰鯨會沿著海岸線進行年度大遷徙。

四號停車場因為有洗手間所以停車位較多，野餐區有數個亭子，是觀賞晚霞的最好地點。近海邊的山頭還有觀景台，海景沙灘及不遠處的歷史區，都盡在眼底。

水晶灣海灘上的歷史區。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘上的歷史區。（記者蕭愛╱攝影）

沿斜坡慢慢走下海灘，往南走，海灘旁有一長排鮮艷亮麗小屋，那就是被列入國家歷史名勝古蹟的水晶灣歷史區。這裏有46棟建於1920、1930年代的小屋，各有各的特點。曾是十多個日裔家庭農場的社區，他們在此建立日語學校、住宅和穀倉，開設路邊農夫市場，向遊客和當地居民出售農產品。

海灘旁的亮麗小屋裏面展示日裔家族曾經的故事。（記者蕭愛╱攝影）
海灘旁的亮麗小屋裏面展示日裔家族曾經的故事。（記者蕭愛╱攝影）

水晶灣海灘是炎夏最自然的納涼地。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘是炎夏最自然的納涼地。（記者蕭愛╱攝影）

水晶灣州立公園正與非營利水晶灣保護組織(Crystal Cove Conservancy)合作，修復17座歷史悠久的海灘小木屋，以免它們永遠消失在嚴酷的海洋環境中。這些歷史性的海邊小屋會成為經濟實惠的海濱過夜出租屋，向遊客開放。

水晶灣海灘上的巨石，漲潮時像座小島。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘上的巨石，漲潮時像座小島。（記者蕭愛╱攝影）

這些小木屋儼然像海灘旁的小城市，有遊客中心、餐廳、小店， 最令人感動的還準備了氣墊大輪胎當椅子使用，使行動不便的遊客可以在海灘上徜徉，享受沙灘給大家帶來的樂趣。此地沙灘平滑，許多年輕人拿著划板在沙灘上作沖浪初階練習。

水晶灣海灘旁的歷史小屋。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘旁的歷史小屋。（記者蕭愛╱攝影）

水晶灣海灘是公認最佳看晚霞的地方之一，夏日晚7時30分以後以後，夕陽逐漸西斜，接近海平面時，夕陽餘暉轉成橙紅色，為海灘留下炫爛美景。

水晶灣海灘的晚霞眩目耀眼。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣海灘的晚霞眩目耀眼。（記者蕭愛╱攝影）

海邊對面的山區，密密麻麻都是價值百萬、千萬元的豪宅，著名已故NBA球星柯比（Kobe Bryant）就曾住在此地。每一豪宅社區都有圍欄，沒有屋主邀請是不能隨便進入社區。一馬路之隔的水晶灣海灘，却是屬於州立公園，是每個人都可以來的休閒海灘。

水晶灣附近的加州有名的豪宅區。（記者蕭愛╱攝影）
水晶灣附近的加州有名的豪宅區。（記者蕭愛╱攝影）

小檔案：

Crystal Cove State Park

7864 East Coast Hwy,

Newport Coast, CA 92657

州立公園 加州 百度

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