竊賊「耍特技」洗劫橙縣居民 警察一路追到洛城

監控錄像顯示，一名嫌疑人在匆忙逃跑時從陽台墜落，另一個人拎著裝滿贓物的枕套從柱子上滑下來。（案發地監控）

南加橙縣 Mission Viejo市，一戶居民在回家後發現房屋被竊賊洗劫，監控錄像記錄下竊賊瘋狂的行竊過程，所幸無人受傷。警方從橙縣一路追捕竊賊至洛杉磯 市，但仍有部分竊賊成功逃脫。

（視頻素材來源：ABC7，記者子為後製）

這起事件發生在7月13日晚，根據ABC電台的報導，當時房屋主人Madison Weil和她的父親Jay回到家，聽到樓上有聲音。

「我不知道那裡有多少人，也不知道他們是否攜帶武器，不知道他們要犯下怎樣的罪行，不知道他們是否有殺人的準備」Jay說。

根據Weil家的監控錄像，共有三名嫌犯通過二樓陽台進入家中，他們偷走珠寶，還打開兩個存放槍支的保險箱，搶走能找到的所有值錢物品。當竊賊聽到警報聲響起時，拔腿就跑。

監控錄像顯示，一名嫌疑人在匆忙逃跑時從陽台墜落，另一名嫌疑人拎著裝滿贓物的枕套從房屋柱子上滑下來，如同耍雜技一般。

「他們隨後跑下山，跑向正在等待的汽車」Madison說 「值得慶幸的是，橙縣警察熟悉他們的犯罪套路，因為這是這條街上發生類似竊案的第三所房子。」

橙縣警察鎖定嫌疑人的車輛並發起追緝，這場追捕一直持續到洛杉磯市才結束。一名竊賊被捕，其餘兩名竊賊設法逃脫。

所有被盜的珠寶和財物都在車內被發現，包括Madison已故爺爺的戒指等傳家寶。Madison說「想到可能發生其他狀況，真的很可怕。我很感激沒有發生不幸，我父親也沒事」。