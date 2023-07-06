周末這樣玩╱歐式風情箭頭湖 孕育南加寶藏村莊

半島區對面隱藏森林內的建築，像童話故事裏的城堡。（蕭愛/攝影）

水質清澈的加州 箭頭湖（Lake Arrowhead )，周邊歐式建築風格之別墅，空氣清新的松樹森林，全年好天氣，成為南加遊客最多的風景區，最適合周末走走的地方。

影音來源：記者蕭愛

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箭頭湖在聖伯納汀諾縣東北角山區，從LA地區走210高速公路往南，76號出口左轉東行，沿18號路上山轉173向西行，一直到箭頭湖村。山路崎嶇，很多急轉彎，需要小心駕駛。

箭頭湖最早被稱為小熊湖，1920年左右來自洛杉磯的Arrowhead 集團買了該湖及其周邊的土地，將之更名為Lake Arrowhead 。此後積極開發此地區，在湖邊建立了箭頭湖村，湖邊有五十多家商店、名牌直銷店、專賣店和餐廳、

進入箭頭湖的拱門。（蕭愛/攝影）

箭頭湖村的標誌是拱形招牌和湖邊的箭頭紅色圓形建築，從1920年開始開發已有百年歷史，其建築風格當初定調採用法國諾曼風格或是英國都鐸風格，建築設計師在這大指標下，將箭頭湖帶向歐式風味，又為適應山上的冬天雪季，大多數房子都是A字型，箭頭湖四周別墅成為獨特風格的藝術創作。

箭頭湖的標誌，箭頭屋頂圓形建築。（蕭愛/攝影）

今年初春幾場大風雪，為乾旱數年的箭頭湖注入豐沛的水量，湖水滿盈，鴨子划遊，堤岸湖水明顯昇高許多。清晨見到幾位女孩站在皮筏艇上，輕鬆自在的在水面上慢划，為湖景增添青春浪漫氣息。

清晨有少女在湖上站立划皮划艇。（蕭愛/攝影）

箭頭湖村依地形建造分成四個區：上層(Upper Level)、下層（Lower Level)、半島(Peninsula)及水前區(Water Front)。上層有超級市場、室內停車場，站在頂層，可以看到整個湖景。半島區遙望對面，湖景特別清幽，湖邊歐式城堡，好像置身童話故事中。水前區有湖上遊艇可以搭乘遊湖。

箭頭湖村上層區屋頂觀景點可以看湖上全景。（蕭愛/攝影）

很多遊客停在箭頭湖村內就沒有走更遠，其實整個湖周邊都可以逛逛。看箭頭湖地圖，圍繞湖邊一層一層幾乎都有相通的道路，湖邊松林隱藏一棟棟各有特色的別墅。有許多是私人大莊園、私人俱樂部。UCLA在附近有一會議中心，提供住宿和會議空間全方位服務。The Mountain History Museum—Rim of the World Historical Society博物館 不是天天開放，最好先上網查看其開放時間，博物館也常常舉辦特別的參觀活動。

箭頭湖對岸有許多美麗莊園。（蕭愛/攝影）

健行愛好者喜愛箭頭湖令人印象深刻的步道 環境，步道蜿蜒14多英里，穿過林地，沿著風景優美的溪床，再越過幾個不太高的山脊，沿途可以欣賞秀麗的湖光山色。這些小徑非常適合散步、跑步。選擇走一段湖景道路，更能體會箭頭湖的魅力。

年初幾場大雪，造成箭頭湖附近道路崩塌，正在修復中。修復期間有交通管制有些不便。

隨著太陽落山時間一天比一天晚，湖上旅遊正是時候，乘坐遊船享受湖上清風，坐在啤酒桶桌邊淺嚐啤酒、夏季晚上欣賞表演，都是特別受當地人和遊客的喜愛。

湖四周有停靠小船港灣。（蕭愛/攝影）

箭頭Arrowhead本是清澈水質象徵，隱藏在松林山間的箭頭湖更是水質透亮，加上村裏多年經營的碼頭商店，成為特別令人喜愛的遊覽勝地。

Lake Arrowhead Village

28200 CA-189

Lake Arrowhead, CA 92352

The Mountain History Museum

27176 Peninsula Dr,

Lake Arrowhead, CA 92352