「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

洛縣警局警員抱摔行竊的女嫌並持續將她按倒在地，引發熱議。（Lisa Michelle Garrett IG）

洛杉磯 縣一個警察 執法的視頻曝光後，引發熱議。影片中洛縣 警局警員抱摔行竊的女嫌並持續將她按倒在地，這起事件發生在蘭卡斯特(Lancaster)的一間超市外。

影音來源：@Lisa Michelle Garrett / 洛杉磯採訪中心製作

拍攝視頻的Lisa Michelle Garrett表示，她曾在保全部門工作，因此她看到有警員將這對夫婦帶出超市時，她開始錄影。男嫌先被戴上手銬，在給女嫌戴手銬時，發生衝突事件。

視頻顯示，洛縣警局警員走向女嫌犯時，該女子大聲喊叫爭取權利。隨後警員將她摔倒在地，並朝其臉部噴射胡椒噴霧。Garrett表示，被抱摔的女子大喊「我無法呼吸。」但視頻無法清楚顯示警員膝蓋是抵在她的脖子上，還是背部。

洛縣警局發表聲明，雖然調查報告尚未出爐，但警長Luna已明確表示，所有警員都應該有尊嚴地對待並尊重每一位民眾，沒有遵守培訓準則的警員將被追究責任。

武力使用專家Karen Laser表示，觀看視頻無法得知事件發生前的狀況，也無從得知警員對該狀況的掌控程度，因此很難僅以一支視頻，做出警員是否執法過度的結論。官方尚未公布視頻中警員和夫婦的身份，而超市方截至4日未就該事件發表任何聲明。

非裔佛洛依德(George Floyd)2020年5月25日被白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸致死，曾高呼「我無法呼吸。」，但被現場警員無視。本案掀起全美反警浪潮，並使公眾關注警員過度執法問題。