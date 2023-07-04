我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

包道格：G20和APEC峰會 對中美關係是機會

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

編譯侯乃云 / 即時報導
洛縣警局警員抱摔行竊的女嫌並持續將她按倒在地，引發熱議。（Lisa Michelle Garrett IG）
洛縣警局警員抱摔行竊的女嫌並持續將她按倒在地，引發熱議。（Lisa Michelle Garrett IG）

洛杉磯縣一個警察執法的視頻曝光後，引發熱議。影片中洛縣警局警員抱摔行竊的女嫌並持續將她按倒在地，這起事件發生在蘭卡斯特(Lancaster)的一間超市外。

影音來源：@Lisa Michelle Garrett / 洛杉磯採訪中心製作

拍攝視頻的Lisa Michelle Garrett表示，她曾在保全部門工作，因此她看到有警員將這對夫婦帶出超市時，她開始錄影。男嫌先被戴上手銬，在給女嫌戴手銬時，發生衝突事件。

視頻顯示，洛縣警局警員走向女嫌犯時，該女子大聲喊叫爭取權利。隨後警員將她摔倒在地，並朝其臉部噴射胡椒噴霧。Garrett表示，被抱摔的女子大喊「我無法呼吸。」但視頻無法清楚顯示警員膝蓋是抵在她的脖子上，還是背部。

洛縣警局發表聲明，雖然調查報告尚未出爐，但警長Luna已明確表示，所有警員都應該有尊嚴地對待並尊重每一位民眾，沒有遵守培訓準則的警員將被追究責任。

武力使用專家Karen Laser表示，觀看視頻無法得知事件發生前的狀況，也無從得知警員對該狀況的掌控程度，因此很難僅以一支視頻，做出警員是否執法過度的結論。官方尚未公布視頻中警員和夫婦的身份，而超市方截至4日未就該事件發表任何聲明。

非裔佛洛依德(George Floyd)2020年5月25日被白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸致死，曾高呼「我無法呼吸。」，但被現場警員無視。本案掀起全美反警浪潮，並使公眾關注警員過度執法問題。

洛縣 警察 洛杉磯

上一則

買阿里巴巴低價股騙局 南加多人上當失財300萬

延伸閱讀

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元
為動保募款 22歲華裔周提米 花88天從洛杉磯跑到紐約

為動保募款 22歲華裔周提米 花88天從洛杉磯跑到紐約
德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯

德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯
淨化警隊 切勿加劇警力荒

淨化警隊 切勿加劇警力荒
洛城新語／淨化警隊 切勿加劇警力荒

洛城新語／淨化警隊 切勿加劇警力荒
佛洛依德案 司法部報告：明市警察慣常對人民過度用武

佛洛依德案 司法部報告：明市警察慣常對人民過度用武

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34

超人氣

更多 >
台積電太太積極在美創業 這類店開最多

台積電太太積極在美創業 這類店開最多
買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝

陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝