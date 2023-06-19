南加師大校友會載歌載舞 旗袍走秀吸睛

部分參與表演者合影。（記者啟鉻／攝影）

南加 國立台灣師範大學校友會18日在羅蘭岡 舉行慶祝父親節校友聚餐同樂會，參與者載歌載舞、表演太極拳、樂器演奏、旗袍走秀，氣氛熱烈。表演結束，大家一起品嚐從家中帶來的美食 ，聊天敘舊。會長黃美月表示，這是校友會年度活動之一，節目是校友編排，美食也是由大家提供，共同祝福父親節。

影音來源：記者啟鉻

活動在羅蘭岡夏巴龍公園（Schabarum Park）舉行，參與者超過60人。活動上午10時開始，在公園入口附近中心大草坪上，一塊水泥地成了表演舞台。活動羅興華、趙亞林籌辦。最先表演的是紅綢舞，然後是合和暖身操，26式陳氏太極拳，陳氏太極扇，旗袍形體走秀，以及二胡獨奏，還有西藏鍋莊舞、雙人現代舞及電吹管合奏等。節目十分精彩，參與者不時響起喝彩聲。有的參與者還情不自禁隨著樂曲翩翩起舞。活動吸引周日遊園健身的其他族裔民眾圍觀。

慶祝父親節，南加師範大學校友會在公園舉行的旗袍走秀。（記者啟鉻／攝影） 藏族鍋莊舞。（記者啟鉻／攝影）

在活動參與者合影後，開始品嚐各自從家中帶來的美食。黃美月說，第二副會長、園藝達人曾繁文帶來自家種植的梅子，送給參與活動的每一位父親。其它美味還有台灣泡菜、蔥油捲、蛋塔、咖哩餃、滷味、茶雞蛋、烤雞、拌菜、大腸麵線、小玉西瓜等。整個活動持續約四個小時。

南加台灣師大校友會現任會長黃美月。（記者啟鉻／攝影）

黃美月表示，本次父親節聚餐是第三個年度活動，先前曾舉辦歡慶中國年，以及一日遊活動。計畫在9月還將舉辦師大校友會年會。母校國立台灣師範大學創立於1922年，至今已經有101年歷史，校訓是「誠正勤樸」。南加師大校友會在40餘年前成立。