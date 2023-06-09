周末這樣玩╱約書亞樹公園 體驗沙漠觀星

約書亞樹國家公園周圍的民宿通常距離都相隔甚遠、獨佔山頭。（記者朱敏梓╱攝影）

約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）是南加州不容錯過的旅程，獨有的約書亞樹、仙人掌、巨石和荒漠構成了獨特的沙漠景觀，讓人感受到大自然帶來的震撼和生命力。而對於旅客來說，約書亞樹國家公園絕不僅僅只是匆匆停留的景點，更是一個別有洞天的度假勝地。

在這裡擁有許多獨特造型的民宿 ，可以安排烤肉、聚會、欣賞沙漠中的滿天銀河，吸引許多華人 紛紛前來打卡，享受遠離城市喧囂的獨特體驗。

約書亞樹國家公園周邊十分廣闊，放眼望去在一大片的荒漠曠野之中，點綴著一座座房子，這裡的民宿往往距離都比較遠，要經過一長段的小分岔路，才能到達各個民宿。正是因為距離遙遠、荒蕪人煙，民宿也顯得更加寧靜，與荒野沙漠景觀互相映襯。

民宿的周圍被大片的約書亞樹包圍，約書亞樹是一種特殊的沙漠植物，全世界只有在美國西南部莫哈韋沙漠中，高度在1300到5900呎之間的區域才能看到。

民宿內通常設備齊全，例如烤肉爐、戶外用餐區、篝火、戶外溫水浴池等，非常適合聚會、烤肉，享受輕鬆時光。溫水浴池全年都是恆溫，在沙漠中泡溫泉、看星空，十分愜意。

在約書亞樹沙漠的民宿中，夜晚坐在戶外篝火邊，抬頭便是如銀河般夢幻的滿天星空，約書亞樹國家公園是非常有名、經國際暗夜協會認證的暗夜公園，公園內的燈光管理條例對照明進行了嚴格的控制，以科學合理的方式在滿足人們正常照明需求的同時，盡量減少光污染對夜空和當地夜間生態環境造成的不利影響。正是因為光污染極少，在這裡滿天群星肉眼可見，形成夜空中最絢爛的風景。 民宿中設施俱全，非常適合聚會烤肉。（記者朱敏梓╱攝影） 網紅民宿-星空泡泡屋（記者朱敏梓╱攝影）

如此特別的住宿體驗，吸引華人紛紛前來打卡。居住在洛杉磯的華女Fiona，一個月前就提前預訂了超級火爆的網紅民宿，在兩天一晚的住宿後她表示，「這是至今為止最酷的體驗之一，遠離城市，在沙漠裡看星星實在太舒服、太美了。」

約書亞樹沙漠中有許多造型獨特的網紅民宿，例如頗受華人歡迎的「Joshua tree bubble tent」星空泡泡屋民宿，曾被洛杉磯時報、愛彼迎Airbnb公司官方推薦，民宿的外型是一個巨大的透明泡泡，造型十分獨特，晚上可以在透明泡泡中仰望星空。 約書亞樹國家公園特有的約書亞樹景觀。（記者朱敏梓╱攝影） 在約書亞樹國家公園的泡泡屋民宿中，夜晚抬頭就能看到滿天繁星。（記者朱敏梓╱攝影）

除了星空泡泡屋，還有許多風格的網紅民宿，無論是輕奢現代風，還是波希米亞的復古文藝風，都彷彿讓人踏入另一個別樣的「沙漠世界」，許多民宿還在室外貼心地放置了秋千、躺椅等，讓入住者能夠更近距離地欣賞自然風光。