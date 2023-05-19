南加海豹竟打會電動 展示超高認知能力

居住在聖地牙哥的海豹Spike，在研究時用鼻子按下按鈕來控制銀幕上的光標，用來完成迷宮遊戲，這也是第一次加州海豹擁有認知能力被記錄下來。（圖片來源：美國海軍）

美國海軍海洋哺乳動物計畫（U.S. Navy Marine Mammal Program）8日在官網釋出的文章中，介紹一隻居住在聖地牙哥 ，並且對電動狂熱的海豹。

影片來源：U.S. Navy / 記者陳懿後製

這隻名叫Spike的海豹是海軍科學家訓練培訓的三隻海豹之一，同時也是第一隻利用控制器完成科學家設計遊戲的海豹。Spike傑出表現，讓人類對海洋哺乳動物的認知能力，有更進一步了解。

文章還搭配Spike玩電動時的影片，只見Spike能理解並使用按鈕來控制銀幕上的光標，來完成遊戲。這也是第一次加州 海豹擁有認知能力，通過影片的方式被記錄下來。在研究過程中，Spike需要用鼻子按下按鈕來移動光標，在迷宮中移動。一旁在場的訓練員也都為他加油，成功破關後，還為他歡呼，Spike也非常享受訓練員給他的肯定。在完成訓練後，工作人員會給他滿滿的魚當作獎勵。除了玩電動外，Spike還喜歡吃魚和打瞌睡。

根據海軍官員透露，在執行該計畫期間，總共對Spike和其他海豹嘗試超過750次的遊戲訓練，而Spike是第一隻完成遊戲的海豹。

對於研究人員來說，每一次的嘗試都是嚴肅的研究，但是對於Spike來說，卻是純粹的樂趣。從影片中能看到Spike用鼻子按下按鈕後，他的眼睛就像激光一樣聚集在螢幕的光標上，像極了專心打電動的人類青少年。在衝過終點線後，Spike會與研究人員用眼神交流喜悅，甚至還左右搖擺身體跳舞，並發出歡呼聲。然後他就轉身面對螢幕，準備下一場比賽。

負責觀察Spike的研究人員溫士普（Kelley Winship）表示，他很喜歡海洋哺乳動物，希望透過研究，更加瞭解它們。自1959年以來，海洋哺乳動物計畫就一直秉持透過這些接受實驗的動物，來讓生活在野外的海豹和海豚更健康、快樂與長壽。目前共有約300人參與此計畫，並協助照顧120多隻海豹與海豚。