周末這樣玩／查爾斯頓山 賭城避暑勝地

熱，是賭城 拉斯維加斯一般人的印象，其附近的查爾斯頓山(Mt.Charleston)卻有半年積雪，是附近人們夏天避暑勝地，冬天划雪賞雪 的觀光之地。已經是四月天，它仍然積雪深厚，今年雨水特別多，雪景勢必會持續更久。

影音來源：蕭愛提供

查爾斯頓山距賭城鬧區僅僅45分鐘的車程，走15號高速公路往北轉95號公路，過了住宅開發區，左轉往西進入157州際公路。沿途穿越過紅岩峽谷國家公園，欣賞兩旁獨特的山峰，有一座山光禿禿沒有任何植被，整整齊齊的像天然金字塔。還有些山峰有獨特的造型。

再沿着Kyle Canyon Road走到山區，左手邊的建築是春山遊客之門(Spring Mountains Visitor Gateway)。這一大片山叫春山，而其最高峰是查爾斯頓山，一直以來人們稱此地為查爾斯頓山，來賞雪玩雪的人都習慣稱此地為查爾斯頓山。

春山遊客之門就是遊客中心，可以取得當地旅遊的資料，有紀念品出售，還有介紹當地特殊的動、植物。這裡有26種動植物是其他地方沒有的。更特別的是其後面有紀念碑，及飛機的螺旋槳。

遊客中心後有無名英雄碑

這是為紀念冷戰時期為和平奮鬥的烈士們，他們為國家工作，當時都是祕密不能透露。只能以無名氏列名。紀念冷戰時期無名英雄的大理石紀念碑就立在遊客中心的後面庭園裡。

查爾斯頓山老城建於1915年。（蕭愛╱攝影） 春山遊客中心後面的庭園。（蕭愛╱攝影）

無名英雄碑之所以建立在此，是因為1955年11月17日的清晨，一架軍用飛機道格拉斯C- 54在這撞山了，有14名為冷戰項目的工作人員在此喪生。至今山上還殘留飛機遺骸，一個螺旋槳就被保留在公園。多少年過去了，家屬都沒有被告知任務或是死亡的細節。參觀這裡，令人感到心情沉重。

浸信會教堂在進入查爾斯頓山城的路上。（蕭愛╱攝影） 查爾斯頓山山上有許多大別墅。（蕭愛╱攝影） 遊客中心後面有冷戰時期無名英雄紀念碑。（蕭愛╱攝影）

出了遊客之門，左轉繼續走Kyle Canyon Road 進入山區，兩旁已是堆滿白雪。查爾斯頓山的旅店就在進入山區的左邊，是當地最大的旅館。浸信會教堂則在右邊，露出綠頂教堂，白色十字架，一片祥和景象。

雪地裡的鮮黃別墅，特別耀眼。（蕭愛╱攝影） 露營區都被白雪覆蓋了。（蕭愛╱攝影）

進入查爾斯頓山城，一長串的信箱整齊排立在雪堆裡，旁邊還立了米黃底的招牌，上面寫著：歡迎來到老城，建於1915年，海拔7350呎。查爾斯頓山的最高點8259呎，美國第八大最突出的山峰。是內華達州最著名的山峰，它為沙漠地區的居民提供了完全不一樣的風景。

再上去有歸畫很好的野餐區及露營區，Fletcher View步道 ，僅兩英里多，卻是條異常艱難的徒步路線，陡峭又泥濘，吸引喜歡挑戰的人們。目前積雪深厚，連野餐桌都有一半在積雪之下。

登山有難度但景色絕美

最受歡迎的一條登山路線是Mary Jane Falls Trailhead，海拔高7706呎，來回有3.2英哩，約需三小時。登山上去有一定的難度，要走陡峭的山路，爬過石灰岩岩面，一定要穿防滑胎面的鞋子。歩道的盡頭除瀑布外，還有絕美的景色。

這個賭城最西的小山城，山上全蓋滿了各式各樣的度假別墅，山區彷佛是鬧市，目前仍然是覆蓋大量的雪，像是北國勝地。開車沿山盤旋，欣賞各式不同的別墅，十分有趣，有一棟顏色深黄色的大宅，其門口停的四輪帶動越野車，也是同樣的顏色，可見屋主多麼喜歡這個特別的顏色。

進入查爾斯頓小城只有一條路，假日交通常常會堵塞，因此最好能有足夠的時間。降雪期間或之後，通常需要雪鏈。來賭城時，不妨來此一遊。

小檔案

Mt. Charleston

查爾斯頓山

NV-157 W Kyle Canyon Road

Mount Charleston, Nevada