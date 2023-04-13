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周末這樣玩╱葡萄酒之鄉璀燦燈海 酒瓶光柱視覺饗宴

蕭愛╱洛杉磯即時報導
眩目的燈光持續整個黑夜。（蕭愛╱攝影）
眩目的燈光持續整個黑夜。（蕭愛╱攝影）

加州葡蔔酒之鄉帕索羅伯斯Paso Robles，近年增添的Sensorio燈光藝術，吸引許多人前往觀賞，又增加Light Towers，璀璨燈海加酒瓶光柱，真是視覺饗宴，大家讚賞震撼人心的燈光美景。

影音來源：蕭愛提供

這個丘陵地上的燈光秀是布魯斯．蒙諾(Bruce Munro)所設計。他是英國、澳洲雙重國籍的藝術家，以製作這種大型震撼人心的藝術而聞名。這個獨一無二的燈光美景，2020年曾被選為世界必看50景中的第六名。看過的人都認為值得一看。

他是當地人Ken 和Bobbi Hunter的構想，委託世界藝術大師布魯斯蒙諾，依據當地自然景觀及地形，設計出讓人超越想像，耳目一新的大型藝術燈光秀。

璀璨燈景地點在中加州46公路附近的山丘地，目前開放的時間：每週只有三天，周四、周五、周六的下午六時半起。最好在網路上先行購票，現場購票需要等候較長的時間。

燈光秀Sensorio在外面的地標。（蕭愛╱攝影）
燈光秀Sensorio在外面的地標。（蕭愛╱攝影）

自開幕以來，到中加州看燈光秀，吸引了全世界的遊客，成為帕索最受歡迎的景點，帕索周四、周五、周六旅館價格也變得特別貴。

我們是周六來到此地，下午六時半抵達，已經開始進場，工作人員在停車場路旁設臨時安檢，仔細檢查每一遊客隨身物品，嚴格限制不能帶食物，只能帶一瓶水。

進入燈光秀場外圍，草坪上有舞台，在播放音樂，下面座椅有烤火爐。四周圍籬掛有彩色廣告布條，宣稱2023年即將推出4500呎葡萄酒中心，配備有㕑房、酒吧和現場音樂。

白天景色不同於夜晚。（蕭愛╱攝影）
白天景色不同於夜晚。（蕭愛╱攝影）

從小路走去，小丘陵地上放眼過去，插滿密密麻麻的小白球燈，從平地到小山丘，中間有太陽能板，小白燈就是靠太陽能板發電，發出各色光芒。此時太陽餘暉照著大地，遊客陸續入場，漫步燈區中間的小路上，有些地方有座椅，可以坐下來休息。

點點白燈、遠處的橡樹、漫步的情侶，怡人的美景。（蕭愛╱攝影）
點點白燈、遠處的橡樹、漫步的情侶，怡人的美景。（蕭愛╱攝影）

走到路口，有Light Tower標誌，順著鐵網圍住的石頭牆走進去，那是酒瓶光柱，是配合當地酒莊生意，藝術家特別設計的，它有七呎高，共用了17,000個酒瓶，作成69個光柱，裏面暗藏玄機，白天酒瓶晶瑩剔透，到了夜晚就成了發光體，變幻不同的顏色，現場還有音樂配合色彩轉換。

酒瓶燈柱晶瑩剔透。（蕭愛╱攝影）
酒瓶燈柱晶瑩剔透。（蕭愛╱攝影）

太陽慢慢西斜，山丘地區呈現晚霞景觀，修剪的非常有型的橡樹，十分耐人尋味。淺藍的天空，地上密密麻麻的小白燈，四周風景恬淡怡人。

這片燈光秀丘陵地上保留了很多漂亮的橡樹。（蕭愛╱攝影）
這片燈光秀丘陵地上保留了很多漂亮的橡樹。（蕭愛╱攝影）

夜幕漸近，酒瓶光柱旁邊的小精靈燈光率先亮起，起伏有致的山坡上的小燈也慢慢亮起，漸漸連成一大片，瞬時小山谷變成繽紛五彩的精靈之地。

酒瓶燈柱會變換色彩。（蕭愛╱攝影）
酒瓶燈柱會變換色彩。（蕭愛╱攝影）

酒瓶燈柱四周燈光像是小精靈。（蕭愛╱攝影）
酒瓶燈柱四周燈光像是小精靈。（蕭愛╱攝影）

人群走在彩妝山坡地上，不停的拿著手機、相機取景。遊客們都友好的互相幫忙照相。小山谷氣溫下降很快，許多人披著毯子禦寒。在山坡上的特別座有暖氣爐，那是VIP特價區，收費較多，有餐飲供應。

Paso Robles白天熱，晚上降溫很快，這種氣候最適合葡蔔生長。此地葡蔔園如雨後春筍般，四處林立酒莊，釀造各有特色的葡萄酒。璀璨燈海及酒瓶光柱就是希望吸引遊客來訪，享受視覺饗宴外，更能關注中加州的葡萄園酒莊。

小檔案

Sensoria

4380 Highway 46 East,

Paso Robles

P: 805.226.4287

E: [email protected]

Paso Robles 的燈光藝術，吸引許多遊客來觀賞。（蕭愛╱攝影）
Paso Robles 的燈光藝術，吸引許多遊客來觀賞。（蕭愛╱攝影）

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