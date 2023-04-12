雨水豐富 洛城今春綠意盎然

以往荒蕪的山野，如今鬱鬱蔥蔥，滿目綠色盡收眼底。（記者邵敏／攝影）

今年年初的豐富雨水，讓南加地區很多城市大變樣，以往荒蕪的山野，如今一片鬱鬱蔥蔥。正值春季踏青時節，人們走出家園爬山涉水，感慨滿目綠色的洛杉磯 更加美麗動人，就連華人 城市附近也是青山綠水，隨便走走逛逛，山水都能盡攬眼前。

視頻來源：記者邵敏

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）附近山脈，有一處可以步行遠足的山路，名叫 Bailey Canyon Wilderness Park，屬於西拉瑪德瑞市(Sierra Madre)，從亞市中心驅車十分鐘即可到達。華人張先生一家經常前往爬山，最近一次的遠足見到山山水水，讓張先生感慨大自然的神奇，幾個月頻繁的雨水完全改變了山裡的風景。

以往此處山景以大片黃色為主，因為加州 陽光熾熱，山上的樹木、花草常年乾枯，山間的河道，只見道路，不聞水聲。張先生說剛搬到洛杉磯時，見慣中國南方的山水，看到這片荒蕪的山景，曾十分失望。可這一次爬山途中，滿眼盡是生機盎然，路邊野草瘋長，不知名的各色花朵隨處可見，最讓人驚喜的是，山間小溪水流不息，水聲叮咚，帶著孩子在水中玩耍，像是回到自己的童年生活。

沿著Bailey Canyon Wilderness Park一路往上，有多條可以選擇步行的山路，如果順著主路爬到山腰，很明顯就可以發現左手邊有一條小溪。溪水乾枯時，這條河道是一條可以步行的山路，如今水流激盪，不少人踏進水裡，踩著溪水中的石頭一路往前，享受跋涉水路的樂趣。只是水很冰，許是山上積雪所化，長時間浸在水裡會感覺有些不適。

洛杉磯地區有很多可以遠足的地方，在這裡居住的人們對這項運動十分狂熱，華人也入鄉隨俗，周末假日呼朋喚友爬山遠足。正值春假，外出郊遊的人更多，大家都有同感，今年春色格外動人，正因為破紀錄的雨水讓山河換了顏色。有華人感慨說，這個季節的洛杉磯已經變得不像自己熟悉的城市了，更像東部的一些草木茂盛的地方。

根據相關紀錄，在過去的三年，加州經歷有紀錄以來最極端的乾旱，去年12月至今年3月的降水量，幾乎抵消過去三年積累的大部分降水量。降雨補充水庫，許多水庫都已迅速恢復到歷史平均水平，或超過歷史平均水平，全州範圍內的積雪，也達到幾十年來的最高水平，是過去三年同期水平的三倍多。

但幾個月來的豐富雨水是否能徹底扭轉加州的乾旱，專家認為，這仍是未知數，乾旱有可能很快就會捲土重來。加州長期經歷洪水和乾旱的周期，一個極其潮濕的冬天不是解決該州長期水問題的靈丹妙藥，多年來的極端乾旱、氣溫上升和不可持續的用水都會繼續加劇這一問題。