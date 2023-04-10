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美食地圖╱老劉家烤魚烤串 南加美味一絕

記者啟鉻／洛杉磯報導
老劉家烤魚美味堪稱一絕。（受訪者提供）
老劉家烤魚美味堪稱一絕。（受訪者提供）

南加聖蓋博谷的華人美食愛好者，想要吃鮮香入味的烤魚去哪裡找？這裡就向您推介一家「老劉家烤魚烤串」（Liu Roast Fish）。好吃不踩雷，成為一家人團聚、年輕人吃喝閒聊、朋友敘舊好去處。網路美食評價：洛杉磯烤魚店有多家，唯獨「老劉家烤魚烤串」美味堪稱一絕！

影音：記者啟鉻／拍攝

目前洛杉磯地區，「老劉家烤魚烤串」有三家分店，分別在聖蓋博、蒙特利公園市及工業市。進入店內，烤魚飄香撲鼻。牆壁上裝飾古風民俗圖，仿佛置身華夏故里。高高門樓「老劉家」牌匾分外醒目，熱鬧集市，人們細細品嚐美食，一派悠閒意滿景象。餐廳內本色木製餐桌椅，樸實無華接地氣，頓感舒適親切。顧客點餐後，盼著熱氣騰騰的烤魚、味美烤串快點上桌。

「老劉家烤魚烤串」有兩位合夥經營者，據其中業者李Betty介紹，四川烤魚以麻辣著稱，烤魚的做法也多樣。老劉家烤魚更適合美國當地各族裔口味，從醃漬及醬料，都是私房秘製，有些屬於獨創。從全美的各烤魚店比較，老劉家烤魚可以說是口味獨家。除了烤魚，還有東北涮肚、麻辣小龍蝦、蝦兵蟹將、海鮮大咖、酸菜清江魚片等，以及烤腦花、烤羊肉串、牛肉串等特色木炭燒烤，主食有瀋陽大冷麵、三鮮疙瘩湯、四川麻辣麵、肥腸麵、特色炸醬麵等，還有各種拌涼菜。

烤大蝦。（受訪者提供）
烤大蝦。（受訪者提供）
烤魷魚。（受訪者提供）
烤魷魚。（受訪者提供）
烤肉串。（受訪者提供）
烤肉串。（受訪者提供）

店內用於烹製烤魚的有清江魚、黑鱈魚、紅石斑魚、加州立魚等。她說，雖說人們喜歡烤魚美味，但對烤魚的吃法不是很了解。烤魚是邊吃邊將湯汁澆上去。為保持熱度，盤子下還烘著溫火。而且烤魚還有配菜。吃烤魚要喝白葡萄酒最佳。

她說，雖然通脹導致各家餐廳菜品價格上調，但「老劉家烤魚烤串」盡量將價格壓到最低，希望惠顧廣大消費者，品嚐到十足的家鄉味道。顧客可憑世界日報九折券到店內就餐。

「老劉家烤魚烤串」分店地址：聖蓋博分店（希爾頓酒店旁）227 W Valley Blvd.128-C, San Gabriel, CA 91776電話：626-413-6888; 蒙特利公園市分店（時代廣場AMC電影院旁）500 N. Atlantic Blvd.#127, Monterey Park, CA 91754 電話：626－385－6888；工業市分店 18207 Gale Ave. City of Industry, CA 91748電話：626-731-3939。

老劉家烤魚烤串 9折優惠
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蒙特利公園市 聖蓋博 美食

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