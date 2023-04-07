酒莊結合雕塑 力與美洋溢花園

雕塑酒莊花園這個駿馬最受人喜愛。（蕭愛╱攝影）

101公路從聖他芭芭拉一路北上，兩旁有連綿不斷的葡萄園，修剪只剩主幹葡萄藤，從山腳綿延到山頂，遍佈中加州 。加州葡葡酒在全球已經享有盛名。 石雕海狗是雕塑酒莊的商標。（蕭愛╱攝影）

影音來源：蕭愛製作

中加州有名的酒鄉之一Paso Robles，其遊客中心在市區City Park 附近。工作人員介紹，中加州從70年代起，積極種植葡萄，葡萄園酒莊已經有四百多家。僅Paso Robles 就有二百多家，與北加州Napa Valley酒鄉已不相上下。

她特別推薦一家雕塑 與釀酒完美結合的酒莊：Sculpterra：Winery and Sculpture Garden。距離市區僅十餘哩。

睡豹雕塑作品，其作品名字是甜蜜的夢Sweet Dreams。（蕭愛╱攝影）

它真是極富特色的酒莊，雕塑品一件比一件精彩，吸引遊客眼球，金屬材質的駿馬、鬍鬚根根分明的海狗、懶洋洋的睡豹，成排的金魚，走在酒莊庭園真是目不暇接，太喜歡這些生動又不落俗套的雕塑作品。 金屬大海鰱雕塑作品製作的非常精細。（蕭愛╱攝影）

這些藝術品是出自約翰．賈格爾 (John Jagger) 之手。他出生於芝加哥，14歲移居加州，他是一名超過45年的全職專業雕塑家。 他的雕塑作品遍布美國和世界的許多城市。得到的獎項、獎品和專利多到令人肅然起敬。 這個雕塑是飛快的馬，急煞車後力圖保持平𧗽的姿勢。（蕭愛╱攝影）

他年輕時就是一個極富進取心的人，為了完成學業，他在酒吧彈鋼琴，陪打網球賺錢。他還曾得過拳擊、摔跤和柔道的冠軍。

多年來他完全投入藝術創作，用不同的材質創新作品，在自己的工作室，幾乎是工作到筋疲力盡，倒頭就睡，起身又繼續工作的狂熱藝術家。不幸的是他在2013年離世。

老橡樹掛著大紅玫瑰立在酒莊花園門口迎賓。（蕭愛╱攝影）

賈格爾與酒莊老闆結緣，完全是緣份。酒莊老闆沃倫．法蘭克爾(Warren Frankel)，是醫生兼傳教士，賈格爾去上他的聖經課，課後邀請這位醫生參觀他的工作室，展示他的作品。看了他的作品，沃倫當卽決定將原本是開心果農場換成種植葡萄園，及經營酒莊，酒莊莊園同時展示賈格爾的雕塑作品。就這樣他們一起創建了酒莊雕塑花園，兩者相輔相成，變成此地最著名的雕塑花園酒莊。

我們去的時候，葡萄園已經整理妥當，正要發芽長出新枝嫩葉，一排排整整齊齊，一副蓄勢待發之態。兩旁的粉色櫻桃李將葡蔔園染上一抹淡粉。一株粗壯的橡樹立在大道上，上面還掛著一大艷紅玫瑰，樹後是停車場，然後就是雕塑酒莊花園。 雕塑酒莊花園一株古老樟樹立在莊園前。（蕭愛╱攝影） 雕塑酒莊品酒室門口。（蕭愛╱攝影）

前面花園有許多氣勢十足的雕像；金蹄駿馬、睡豹、大海鰱、美人魚、平衡馬，這些金屬作品自然、逼真，同時又有抽象的意境。

後面野餐區旁有石質材料的雕塑動物，大象、犀牛、長頸鹿、獅子、海豹、長角鹿。野餐區有人特別來此舉行生日派對。坡上面的葡萄園有拱門裝飾架，可以舉辦浪漫婚禮。葡萄園還標有歩道、登山步道 ，可以漫步、健行葡蔔園區。

酒莊庭園多處用酒桶架設桌子，酒桶、酒罐、酒杯林立，供人品酒。品酒室通常需要預約才能進入，我們進去品酒參觀，櫃台及室內酒桶上擺了許多迷你藝術雕塑品，充分將藝術與品酒兩者結合在一起。

在花園一角，還設置了很高的看板，講述這個地區的過去歷史與發展，到開始種葡萄，生產很好的葡萄酒。從黑白照片到彩色看板，雕塑酒莊花園十分有看點。

小檔案

Sculpterra

Winery & Sculpture Garden

Open Daily 10:00 to 5:00

5015 Linne Rd. Paso Robles, CA 93446

805-226-8881