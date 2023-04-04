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視頻記錄 罕見斷尾灰鯨 南加橙縣海面現蹤

橙縣訊
鯨魚的傷害可能因為尾巴被商業漁具纏住，最終導致脫落。（取自Newport Coastal Adventure）
鯨魚的傷害可能因為尾巴被商業漁具纏住，最終導致脫落。（取自Newport Coastal Adventure）

加州海岸橙縣新港灘市(Newport Beach)，上個月發現一頭沒有尾巴的遷徙灰鯨 (gray whale)。根據視頻顯示，這頭鯨魚飛躍水面時可以看出它的尾鰭似乎完全不見。

影音來源：Newport Coastal Adventure／記者邵敏後製

新港海岸探險公司(Newport Coastal Adventure)拍攝的無人機鏡頭顯示，這隻海洋哺乳動物在新港灘附近破浪而出。根據美國國家海洋和大氣局漁業部(NOAA Fisheries)的數據，成年灰鯨通常有近十呎寬的尾鰭，但這只鯨魚的尾巴幾乎完全沒有。

Newport Landing 和 Davey's Locker Whale Watching 的教育項目經理Jessica Roame表示，這絕對是一頭奇蹟的鯨魚，儘管它的尾巴完全不見了，但仍堅持並繼續進行1萬2000哩往返遷徙，從阿拉斯加的覓食地到達墨西哥的繁殖地，然後再返回。根據Roame的說法，這頭沒有尾鰭的灰鯨正以每小時三哩的正常速度遊動，它的傷害可能因為尾巴被商業漁具纏住，最終導致脫落。

灰鯨每年都會在美國西海岸上下遷徙。冬天，它們前往下加利福尼亞州(Baja California)，在受保護的潟湖(lagoon)中繁殖，之後帶著小鯨魚長途跋涉返回阿拉斯加，夏天在那裡尋找食物。

國家海洋和大氣局漁業部表示，灰鯨在長途遷徙過程中被漁具纏住的風險很高，還有與船隻相撞的風險，這可能會對動物造成嚴重傷害或死亡。 Roame表示，儘管這頭灰鯨遭受的傷害很可怕，但令人難以置信的是它活下來了，而且到目前為止，似乎都是成功的。

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