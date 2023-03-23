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周末這樣玩╱約書亞樹國家公園 巨石形態各異成打卡聖地

蕭愛╱洛杉磯即時報導
約書亞樹國家公園拱橋巨岩是公園標誌。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園拱橋巨岩是公園標誌。（蕭愛╱攝影）

洛杉磯附近最近春雨綿綿，而在南邊的國家公園Joshua Tree約書亞樹，天清氣爽，周末遊客蜂擁而至，熱門景點如鬧市一般。

南加約書亞國家公園在10號高速公路一直往南開到29棕櫚樹(29 Palms)，從洛杉磯約需要三個小時車程。以獨特的沙漠景觀和標誌性的約書亞樹而聞名，佔地面積超過790,000英畝。

影音來源：蕭愛提供

這裏成立國家公園竟然是因為一位女士的呼籲。巴沙迪那的社交名媛米勒娃．漢密爾頓，看到當時許多人為了裝點自家的庭園，過度的採集沙漠植被，因此不懈的努力，呼籲保護加州沙漠及沙漠內的一切動植物。她的努力終於在1936年促成約書亞國家公園的成立。

約書亞樹公園非常有特色，它包含兩個不同的大沙漠：莫哈韋沙漠、科羅拉多沙漠，二者形成一個充滿活力的景觀，擁有兩不同特色的植物和動物，和各種奇特形狀的巨石。

由南端Cottonwood Visitor Center進入公園，Cholla Cactus 花園是遊客必看的仙人掌花園。這種仙人掌看起來毛茸茸的，像泰迪熊一樣可愛，所以又稱為泰廸熊仙人掌。可是其刺堅硬無比，連厚實的登山鞋都能刺進去，公園有告示牌警告大家千萬不要碰，更不要踩地上的仙人掌，刺入皮膚，其疼無比。

約書亞樹國家公園的沙漠植物，像毛茸茸的泰廸熊，可是其刺堅硬無比。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園的沙漠植物，像毛茸茸的泰廸熊，可是其刺堅硬無比。（蕭愛╱攝影）

沿Wilson Canyon再過去，沿路停滿車輛，這裏就是公園最熱門的景點Arch Rock、Heart Rock。沿公園規劃好的路線走過去，奇型怪狀的巨石，吸引年輕人攀爬跳躍。Arch Rock早已因攝影師鏡頭而揚名，幾乎每個遊客都要爬上去，與之合影。心石也真如心臟般矗立在小山丘上，情侶都在心石前合影。

約書亞樹國家公園的心型石。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園的心型石。（蕭愛╱攝影）

骷髗石是約書亞公園另一重要的地標。它就在公園大道上(Park Boulevard)上，不需要太多的歩行，每個遊客都會在此與骷髗石合影，感歎造物怎會把石頭變成骷髗。隔街還有巨石岩，是攀岩者喜歡攀爬的岩石。

約書亞樹國家公園的骷髗頭是遊客取景的重點。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園的骷髗頭是遊客取景的重點。（蕭愛╱攝影）

隱藏峽谷(Hidden Valley)有一哩長的步行道，規劃好的小路不難走，四周都是奇山怪石，公園本都是沙漠平地，擋不住一點風，這裏的山谷卻有四周小山遮擋，沒有強風，顯得特別平靜。

有位女士爬上拱橋岩石的上端。（蕭愛╱攝影）
有位女士爬上拱橋岩石的上端。（蕭愛╱攝影）

除了奇形怪狀的巨石，約書亞樹更是公園最重要的主角，幾乎所有的平地都有它。它的名字是短葉絲蘭。因為摩門教徒西行時看到這種樹，像指路的使徒，而將之稱為約書亞樹。它也叫絲蘭棕櫚、樹絲蘭和棕櫚樹絲蘭，是屬於絲蘭屬的植物物種，它的習性像樹一樣，但沒有年輪。特別耐旱、耐熱，耐寒、耐風。因為這些特性，每一株樹姿態都類似，長不高，平均能活150年。2020年此地曾遭到大火，約書亞樹損失慘重。2023年2月，加州州長紐森 (Gavin Newsom) 提出了一項預算法案《西部約書亞樹保護法案》(Western Joshua Tree Conservation Act)，重點保護受氣候威脅的物種並允許在南加州沙漠進行此計劃。

公園有一株約書亞樹特別奇怪，樹幹傾斜竟然長成拱門，而下垂的枝葉仍然繼續在生長，與一般約書亞書樹大為不同。

長成拱橋的約書亞樹。（蕭愛╱攝影）
長成拱橋的約書亞樹。（蕭愛╱攝影）

南加州的山向來少雨，山體一直是灰褐色，最近雨水不斷，這些山受到滋潤，也長出綠草，變成綠山，南加景觀好看多了。

Joshua Tree National Park

74485 National Park Dr.

Twentynine Palms CA 92277-3597

760-367-5500

www.bps.gov/Jotr

[email protected]

約書亞樹是國家公園保護的重點。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹是國家公園保護的重點。（蕭愛╱攝影）
藍天、怪石、美女。（蕭愛╱攝影）
藍天、怪石、美女。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園這巨石上還有小巨石，真擔心會滑下來。（蕭愛╱攝影）
約書亞樹國家公園這巨石上還有小巨石，真擔心會滑下來。（蕭愛╱攝影）

加州 南加 洛杉磯

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