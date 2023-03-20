我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

春日採橘 內陸華人農場樂

記者啟鉻／河濱報導
眾多僑青參與採摘活動。（記者啟鉻／攝影）
眾多僑青參與採摘活動。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心（洛僑中心）18日上午與洛杉磯台美菁英協會在內陸華資橘橙種植農場，共同舉辦僑青活動—春日採橘樂，內陸華人聯誼會（ICA）提供採摘工具，數十名台美青年、留學生參與，活動後大家一起品嚐新採摘的水果和台灣傳統美食；洛僑中心副主任鄭心茹、內陸華人聯誼會領袖廖日山、李恩慶、謝朝翰等參加。

影音：記者戴啟鉻／拍攝

採摘活動在河濱縣良機農場舉行，參與者有夫婦帶著孩童，讓子女從小就能體驗農活。因連日降雨，果樹上的橘橙非常飽滿，有的參與者現場品嚐剛剛摘下的甜橙，對多汁橙子讚不絕口。大家邊採摘邊交流，享受著春天的陽光。鄭心茹說，這是2023年首次舉辦僑青活動。中華民國僑務委員會多年前已發現僑社有年齡斷層現象，希望吸收更多僑青加入洛杉磯僑社，所以自年初以來舉辦多場僑青活動，動員更多留學生、台美人加入。

洛杉磯台美菁英協會（TAP_LA）會長李佩璇表示，該協會參與者中很多人出生在美國，比較熟悉蘋果採摘，但橙橘採摘更象是華人傳統活動。因為橘橙是華人先民最早在河濱種植，後來蔓延到多個地方，而且華人春節或者一些傳統節慶活動，也會經常有橘橙當作水果品嚐。

內陸華資橘橙種植農場果實纍纍。（記者啟鉻／攝影）
內陸華資橘橙種植農場果實纍纍。（記者啟鉻／攝影）
春日採橘樂活動參與者合影。（記者啟鉻／攝影）
春日採橘樂活動參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

協會主要成員梅伊說，她既是參與者也是協會義工，參加這次活動也是希望了解僑委會關於僑青的不同活動內容。今天採摘橘橙，不僅是休閒活動，也是內陸華人聯誼會做慈善，將所獲收入捐贈當地弱勢群體，感覺有特殊意義。

內陸華人聯誼會副會長謝朝翰表示，該會推動的採摘橘橙主要目的就是做慈善，該項活動迄今已經進入第八個年頭。所有收入都會購買鞋子、書包、文具捐贈給河濱縣和聖伯納汀諾縣的各族裔弱勢家庭子女；疫情期間，還購買防疫品捐贈給當地社區和團體。

採摘活動結束後，大家還在華資荷竹園的家鄉味食堂，品嚐台灣傳統美食，包括：古早味滷肉飯、油飯、炒米粉、焢肉、甘蔗雞、肉羹湯、紅燒豬肉筍乾等。

華人 洛杉磯 美食

上一則

PCC圓周率嘉年華 講解數學運用

下一則

洛杉磯馬拉松勝在性別 女冠成績比男冠差卻多1萬元獎金

延伸閱讀

洛杉磯馬拉松女子冠軍成績比男冠差 卻多拿1萬獎金

洛杉磯馬拉松女子冠軍成績比男冠差 卻多拿1萬獎金
僑青春日採橘樂 體驗農活融入僑社

僑青春日採橘樂 體驗農活融入僑社
內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元

內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元
南加內陸東谷4嫌入室竊盜 3分鐘盜走保險箱

南加內陸東谷4嫌入室竊盜 3分鐘盜走保險箱
內陸太陽能宅 靠地形保涼爽

內陸太陽能宅 靠地形保涼爽
內陸華美協會 辦畫展藝術講座

內陸華美協會 辦畫展藝術講座

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅