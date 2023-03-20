春日採橘 內陸華人農場樂

眾多僑青參與採摘活動。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心（洛僑中心）18日上午與洛杉磯台美菁英協會在內陸華資橘橙種植農場，共同舉辦僑青活動—春日採橘樂，內陸華人 聯誼會（ICA）提供採摘工具，數十名台美青年、留學生參與，活動後大家一起品嚐新採摘的水果和台灣傳統美食 ；洛僑中心副主任鄭心茹、內陸華人聯誼會領袖廖日山、李恩慶、謝朝翰等參加。

影音：記者戴啟鉻／拍攝

採摘活動在河濱縣良機農場舉行，參與者有夫婦帶著孩童，讓子女從小就能體驗農活。因連日降雨，果樹上的橘橙非常飽滿，有的參與者現場品嚐剛剛摘下的甜橙，對多汁橙子讚不絕口。大家邊採摘邊交流，享受著春天的陽光。鄭心茹說，這是2023年首次舉辦僑青活動。中華民國僑務委員會多年前已發現僑社有年齡斷層現象，希望吸收更多僑青加入洛杉磯僑社，所以自年初以來舉辦多場僑青活動，動員更多留學生、台美人加入。

洛杉磯台美菁英協會（TAP_LA）會長李佩璇表示，該協會參與者中很多人出生在美國，比較熟悉蘋果採摘，但橙橘採摘更象是華人傳統活動。因為橘橙是華人先民最早在河濱種植，後來蔓延到多個地方，而且華人春節或者一些傳統節慶活動，也會經常有橘橙當作水果品嚐。

內陸華資橘橙種植農場果實纍纍。（記者啟鉻／攝影） 春日採橘樂活動參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

協會主要成員梅伊說，她既是參與者也是協會義工，參加這次活動也是希望了解僑委會關於僑青的不同活動內容。今天採摘橘橙，不僅是休閒活動，也是內陸華人聯誼會做慈善，將所獲收入捐贈當地弱勢群體，感覺有特殊意義。

內陸華人聯誼會副會長謝朝翰表示，該會推動的採摘橘橙主要目的就是做慈善，該項活動迄今已經進入第八個年頭。所有收入都會購買鞋子、書包、文具捐贈給河濱縣和聖伯納汀諾縣的各族裔弱勢家庭子女；疫情期間，還購買防疫品捐贈給當地社區和團體。

採摘活動結束後，大家還在華資荷竹園的家鄉味食堂，品嚐台灣傳統美食，包括：古早味滷肉飯、油飯、炒米粉、焢肉、甘蔗雞、肉羹湯、紅燒豬肉筍乾等。