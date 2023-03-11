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設局勸投資、浪漫殺豬盤 去年民眾被騙88億

記者楊青/洛杉磯報導
聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Miranda。（記者楊青/攝影）
聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Miranda。（記者楊青/攝影）

2022年消費者因各種騙局損失高達88億元，創下美國有史以來最高紀錄。美國聯邦貿易委員會(FTC)消費者保護局10日公佈最新的全美騙局報告，期望全民聯手應對甚囂塵上的各種經濟和財務詐騙，為受害人止血，給民眾注射「防騙疫苗」。

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo、聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Miranda、聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez，10日出席了聯邦貿易委員會和少數族裔媒體中心舉辦的報告會。

Mayo表示，聯邦貿易委員會最新公佈的消費者報告顯示，2022年，全美消費者受騙報告數量為240萬份，該數字比2021年下降50萬件左右。

然而，消費者因為各種詐騙而損失的金額卻高達88億元，創下歷史最高紀錄。其中兩種最主要且金額最大的騙局，一是投資騙局，二是冒充騙局。投資騙局損失最大，受害人損失高達38億元，是2021年的兩倍，平均損失5000元；冒充某個機構以及親密關係行騙和浪漫感情騙局、網上約會騙局、各種殺豬盤致使受害人損失也高達6.6億元，比2021年的4.5億再長三分之一，每位受害人平均損失2000元。

Mayo提到，2022年以投資為名的詐騙案非常猖獗，且規模很大。2021年聯邦商貿委員會收到的投資詐騙案報告為8萬起，站各種詐騙排行第七位；2022年大增至10萬起報告，在詐騙排行榜中升至第四。

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez。（...
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez。（記者楊青/攝影）
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo。（記...
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo。（記者楊青/攝影）

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