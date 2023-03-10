我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

周末這樣玩╱馬休斯湖 湖光山色形似日月潭

蕭愛╱河濱縣報導
馬休斯湖旁的山很多是石頭山，有各式各樣的巨石。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖旁的山很多是石頭山，有各式各樣的巨石。（蕭愛╱攝影）

91號公路附近河濱縣的馬休斯湖(Lake Mathews)堪稱南加最美湖泊之一，寳藍湖水雖被圍欄圍住，它的美仍然被許多攝影愛好者拍下，春天周圍野花肆意綻放，開車環湖繞一圈，欣賞湖光山色，再尋一登山小徑看野花，是春遊美事。

影音來源：蕭愛提供

馬休斯湖是南加最重要的水源地，它是科羅拉多河的終點，築水壩攔截，成了大湖，是南加供水系統最主要的地區。水質清澈，從1940年以來，一直被大都會水利局嚴格的保護著。四周都被鐵絲網圍住。附近地區其他水庫，如佩里斯湖(Lake Perris)、鑽石谷(Diamond Valley)湖都已開放供休閒娛樂，但馬休斯湖仍然禁止進入。而其原因是當初設定馬休斯湖是供全民用水的水源地，其條文幾乎是無懈可擊，而設定者即是這位W.B. Mathews律師。因此這座湖以他的名字而命名。其實湖的原名是Cajalco，與湖邊的街名相同。2012年曾經有人挑戰希望馬休斯湖能局部開放為休閒區，但是後來發現那將是冗長的法律訴訟，於是主動放棄訴訟。

馬休斯湖在91、15，215號三條高速公路環繞的中間，最好走的路線是從91高速公路的55B出口，沿La Sierra路向南行，約五哩就可以見到馬休斯湖。

最近水源充沛，馬休斯湖水平線增高許多，看起來豐沛滿盈。許多小島被水淹沒，僅有少數大島露出水面。從湖西側看馬休斯湖，感覺很像台灣著名的日月潭，中間也有一個小島。

馬休斯湖湖邊小路，美洲白楊樹立兩旁，頗有蒼涼之美。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖湖邊小路，美洲白楊樹立兩旁，頗有蒼涼之美。（蕭愛╱攝影）

有位住在這裡多年的朋友，形容它是一座美麗且保存完好的隱藏寶石，雖離高速公路不遠，卻沒有高速公路及城市的污染。

環湖公路修建的很好，繞湖一圈可以選擇安全地方停車，站在圍欄外欣賞湖景。湖東側有一大片地是馬休斯湖生態保護區，所有該地的動植物都被列入保護，冬季尤其是鳥類的棲息地，許多少見的鳥類來此過冬。附近僅有消防局建築，沒有任何住房。湖西是大壩公路，有很寬廣的位置，但是有禁止任何時間停車的路標，要停在較遠的安全地段，走上大壩。大壩上有創建者的紀念牌。

馬修斯湖邊的野花。（蕭愛╱攝影）
馬修斯湖邊的野花。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖從這個角度看，很像台灣日月潭。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖從這個角度看，很像台灣日月潭。（蕭愛╱攝影）

長期沒有人類的干擾，馬休斯湖的魚都長的奇大無比，鳥類也成群在湖上徜佯。遠遠雪山加清幽湖面，湖邊還有野花遍地，春天的馬休斯湖別有風味。

多條登山徑 巨石最具特色

湖南邊有一條加維蘭(Gavilan)路，上有Hartford Spring保留區，附近有多條登山小徑，最著名的是Coyote Trail，崎嶇山道旁有許多形形色色巨石。附近還有農場。再往南行，豪宅建在山頭，各有各的風格，一派鄉村風味。

離開湖邊大道，附近的山都是彩色山，尤其艷陽高照時，野花更加肆無忌彈的綻放。目前15號公路旁管制嚴格，許多地方不准停車。而在馬休斯湖附近的山區仍然可以登山賞花。 停車時要注意附近的交通標誌，以免被罰。

隱在山區的美湖美景，距離LA地區不遠，但是它一直設定在非遊樂區，遊客來此尋幽賞花，一定要低調，車子要停在可以停的位置，切莫過度破壞山區的寧靜歲月。

馬休斯湖全湖周邊都圍著鐵絲網，保護水質安全。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖全湖周邊都圍著鐵絲網，保護水質安全。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖東側的消防局。（蕭愛╱攝影）
馬休斯湖東側的消防局。（蕭愛╱攝影）

南加 大都會 日月潭

上一則

電池供應問題 恐延遲電動車政策

下一則

維護校園安全 洛杉磯聯合學區推匿名App

延伸閱讀

周末這樣玩╱南加馬休斯湖 水量豐沛形似日月潭

周末這樣玩╱南加馬休斯湖 水量豐沛形似日月潭
維州費郡28號公路 啟動強化安全工程

維州費郡28號公路 啟動強化安全工程
救人遭撞身亡 大熊市女後事需募資

救人遭撞身亡 大熊市女後事需募資
南加雪災傳意外 大熊湖女子救援受困者被撞身亡

南加雪災傳意外 大熊湖女子救援受困者被撞身亡
新作收負評燒怒火 德知名舞蹈家拿狗屎抹劇評家臉上

新作收負評燒怒火 德知名舞蹈家拿狗屎抹劇評家臉上
新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客