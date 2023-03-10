周末這樣玩╱馬休斯湖 湖光山色形似日月潭

馬休斯湖旁的山很多是石頭山，有各式各樣的巨石。（蕭愛╱攝影）

91號公路附近河濱縣的馬休斯湖(Lake Mathews)堪稱南加 最美湖泊之一，寳藍湖水雖被圍欄圍住，它的美仍然被許多攝影愛好者拍下，春天周圍野花肆意綻放，開車環湖繞一圈，欣賞湖光山色，再尋一登山小徑看野花，是春遊美事。

影音來源：蕭愛提供

馬休斯湖是南加最重要的水源地，它是科羅拉多河的終點，築水壩攔截，成了大湖，是南加供水系統最主要的地區。水質清澈，從1940年以來，一直被大都會 水利局嚴格的保護著。四周都被鐵絲網圍住。附近地區其他水庫，如佩里斯湖(Lake Perris)、鑽石谷(Diamond Valley)湖都已開放供休閒娛樂，但馬休斯湖仍然禁止進入。而其原因是當初設定馬休斯湖是供全民用水的水源地，其條文幾乎是無懈可擊，而設定者即是這位W.B. Mathews律師。因此這座湖以他的名字而命名。其實湖的原名是Cajalco，與湖邊的街名相同。2012年曾經有人挑戰希望馬休斯湖能局部開放為休閒區，但是後來發現那將是冗長的法律訴訟，於是主動放棄訴訟。

馬休斯湖在91、15，215號三條高速公路環繞的中間，最好走的路線是從91高速公路的55B出口，沿La Sierra路向南行，約五哩就可以見到馬休斯湖。

最近水源充沛，馬休斯湖水平線增高許多，看起來豐沛滿盈。許多小島被水淹沒，僅有少數大島露出水面。從湖西側看馬休斯湖，感覺很像台灣著名的日月潭 ，中間也有一個小島。

馬休斯湖湖邊小路，美洲白楊樹立兩旁，頗有蒼涼之美。（蕭愛╱攝影）

有位住在這裡多年的朋友，形容它是一座美麗且保存完好的隱藏寶石，雖離高速公路不遠，卻沒有高速公路及城市的污染。

環湖公路修建的很好，繞湖一圈可以選擇安全地方停車，站在圍欄外欣賞湖景。湖東側有一大片地是馬休斯湖生態保護區，所有該地的動植物都被列入保護，冬季尤其是鳥類的棲息地，許多少見的鳥類來此過冬。附近僅有消防局建築，沒有任何住房。湖西是大壩公路，有很寬廣的位置，但是有禁止任何時間停車的路標，要停在較遠的安全地段，走上大壩。大壩上有創建者的紀念牌。

馬修斯湖邊的野花。（蕭愛╱攝影） 馬休斯湖從這個角度看，很像台灣日月潭。（蕭愛╱攝影）

長期沒有人類的干擾，馬休斯湖的魚都長的奇大無比，鳥類也成群在湖上徜佯。遠遠雪山加清幽湖面，湖邊還有野花遍地，春天的馬休斯湖別有風味。

多條登山徑 巨石最具特色

湖南邊有一條加維蘭(Gavilan)路，上有Hartford Spring保留區，附近有多條登山小徑，最著名的是Coyote Trail，崎嶇山道旁有許多形形色色巨石。附近還有農場。再往南行，豪宅建在山頭，各有各的風格，一派鄉村風味。

離開湖邊大道，附近的山都是彩色山，尤其艷陽高照時，野花更加肆無忌彈的綻放。目前15號公路旁管制嚴格，許多地方不准停車。而在馬休斯湖附近的山區仍然可以登山賞花。 停車時要注意附近的交通標誌，以免被罰。

隱在山區的美湖美景，距離LA地區不遠，但是它一直設定在非遊樂區，遊客來此尋幽賞花，一定要低調，車子要停在可以停的位置，切莫過度破壞山區的寧靜歲月。