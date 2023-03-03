周末這樣玩╱巴亞爾塔港 度假弄潮大啖海鮮

遊輪遊客下船進入巴亞爾塔市。（蕭愛╱攝影）

Puerto Vallarta 巴亞爾塔港是墨西哥 太平洋沿岸的一個度假小鎮，位於哈利 斯科州。 它以其海灘、水上運動和夜生活場地而聞名，是世界有名的度假勝地之一，也是墨西哥西向遊輪常到的景點。它終年是夏天，其分別是：熱天，非常熱天。

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遊客中心的商店，妙齡少女上身竟然是華麗的鴨頭。（蕭愛╱攝影）

我們搭乘的遊輪一早就進入巴亞爾特海港，港口一片寧靜，海鳥低飛徘徊，三五小船慢慢駛出港口。遊輪慢慢停靠碼頭。港口設有關卡，有海防部隊荷槍駐守，對遊輪遊客並無任何檢查。

港口設有遊客中心，遊客可以從此出發到外面的各景點。港口附近有許多有趣的景點，也足夠打發一天。 海灘邊現採現賣生蠔，新鮮美味。（蕭愛╱攝影）

紀念品店竟有台式冰飲

紅頂黃色建築遊客中心，中庭有幾個帶著太陽傘的桌子，沒有空調設備的中庭，仍有幾分躁熱。四周有許多供遊客留影的布景，雖有些俗氣，遊客仍然不能免俗的留影。四周有許多賣紀念品的商店，其中竟有賣台式冰飲，店名貢茶。老中迫不及待的買了兩杯消暑解渴。觀光 區的冰飲價格不菲，與南加飲品價格相當。

巴亞爾塔港海灘熱鬧非凡。（蕭愛╱攝影）

溫馴金黃巨蟒與客合照

精品店入門處，一條金黃巨蟒供遊客合照，排隊等候拍照的人還真不少。這條巨蟒還真是不同凡響，顏色少見的漂亮，還溫馴的任人擺佈。

遊客爭相與金黃色的巨蟒合影。（蕭愛╱攝影）

跳蚤市場墨西哥風十足

在遊客中心外面還有跳蚤市場Flea Market，在船上就可以看到大招牌。數十商家整齊排列，賣墨西哥道地土產，從衣服、鞋子、帽子、皮包、玩具、紀念品，什麼都有。每家內外都掛滿了色彩鮮豔貨品，非常墨西哥風味。

巴亞爾塔港的跳蚤市場鮮艷貨品。（蕭愛╱攝影）

從跳蚤市場後面有小路可以走到海灘。海灘非常熱鬧，遊輪下來的人大部分都到這裡弄潮解暑。海上活動非常多，有坐彩色汽球升空的，有划龍舟的。

嘗現開生蠔超新鮮美味

海灘上有一對墨西哥夫妻海邊岩岸刮了許多生蠔，就地幫遊客打開生蠔，擠點檸檬，加墨西哥醬，看起來衛生有點問題，但經不起口饞，買了幾個淺嘗。不可否認的還真新鮮美味。有一墨西哥女士也拿了一串串烤蝦海灘叫買，一串2美元，墨西哥海域的蝦出名的品質好，女小販賣的串蝦也是風味絕佳。

在遊客中心有一亭子，免費招攬遊客去新建的度假中心參觀。因為是免費的，反而不敢參加。這年頭詐騙事件太多，每個人都得小心謹慎。

巴亞爾塔港港口的帆船。（蕭愛╱攝影）

回遊輪經過海關時，見帥氣的墨西哥海軍拉著一隻軍犬，順便跟年輕軍人合影，墨西哥軍人一本正經，絲毫不苟言笑。

巴亞爾塔港口旁邊的海灘。（蕭愛╱攝影）

巴亞爾塔港以哈利斯科州前州長伊格納西奧．巴亞爾塔命名。 在西班牙語中，巴亞爾塔港經常縮寫為“Vallarta”，而說英語的人則稱這座城市為 P.V. 。這座城市在機場的縮寫是PVR。

巴亞爾塔港已接近赤道，全年天氣很熱，墨西哥人説這裡的天氣有兩種：熱及非常熱。平均氣溫是華氏89度。初到此地會很不習慣這種天氣，城市中行走要小心防中暑。

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