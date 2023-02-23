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周末這樣玩╱南加小香格里拉 歐海觀光小鎮有靈性

蕭愛╱范杜拉即時報導
歐海山谷風景絕佳。（蕭愛╱攝影）
歐海山谷風景絕佳。（蕭愛╱攝影）

歐海(Ojai)是加州范杜拉(Venture)縣的靠山狹長小鎮，有溫泉、無數登山小徑，肥沃的農場，更遠離加州塵囂，如世外桃源，有加州小香格里拉之稱。而歐海之名是來自印地安語，意思是月亮，歐海就是月亮谷。

影音來源：蕭愛提供

從LA沿101高速公路，過了Venture 轉33公路繼續往北走，與150公路相交，即到了歐海的市中心區。

進入歐海就看到觀光巴士，小小城市人口僅有8000多人，每日總有些慕名而來的觀光客。因此有小觀光巴士繞經全境，提供旅客觀光或供市民使用。它至今不准連鎖商店進入，市容無高樓仍保持樸實無華。

鐘樓為歐海頭鎮，很鮮明的地標，它是郵局，遠來遊客首先要在這打卡。緊接著就是Libbey公園拱廊，與對面的拱廊商店街相互呼應。兩相對應的長長拱廊是歐海的市中心，最吸引遊客的地方。

歐海的地標：歐海郵局。（蕭愛╱攝影）
歐海的地標：歐海郵局。（蕭愛╱攝影）

歐海之所以有今天的口碑，離不開許多人無私的奉獻。早年從事玻璃工藝的Libbey先生，買下現在公園一片地，請專家設計公園市容，為美化這個城市，奠下基礎。在公園拱廊牆上有紀念大衛梅森的文字，這位1970年代的模範志工，將所有精力奉獻給歐海公園和博物館，人們稱他為歐海先生，感謝他對歐海的貢獻。

具備多項功能的李北公園，其李北碗(Libbey Bowl)最為大眾知曉，它有700餘綠色靠背座椅，是歐海每年夏季音樂會的場地，仲夏之夜歐海因為有音樂會而吸引人潮。

歐海李北公園雖不大功能很多，這是臨街的噴水池。（蕭愛╱攝影）
歐海李北公園雖不大功能很多，這是臨街的噴水池。（蕭愛╱攝影）

公園對面的拱廊商店早年許多店是賣二手貨，近年已蛻變成藝術品商店，或是出售當地產品。很多店家有品酒、試吃蜂蜜。

拱廊商店是歐海最受歡迎的特色商店。（蕭愛╱攝影）
拱廊商店是歐海最受歡迎的特色商店。（蕭愛╱攝影）

歐海李北公園尾巴蜷曲的松鼠。（蕭愛╱攝影）
歐海李北公園尾巴蜷曲的松鼠。（蕭愛╱攝影）

李北公園內的大涼庭，被遊民佔據。（蕭愛╱攝影）
李北公園內的大涼庭，被遊民佔據。（蕭愛╱攝影）

拱廊商家後街處更別有洞天，除了餐廳桌椅外，還有噴水池小花園，感覺非常雅致，小池塘上的綠色大花深綠銅雕，令人驚艷。

拱廊後街大銅綠葉雕花令人驚艷。（蕭愛╱攝影）
拱廊後街大銅綠葉雕花令人驚艷。（蕭愛╱攝影）

歐海境內有許多人行健康步道，從市中心順著人行道往右轉，路旁有一小竹籬圍出的小花園，庭院中間地區有大陽傘，四周有固定的房車，每個房車前面都有雅致盆栽裝飾，原來此地是房車旅店。最簡單的旅店，也布置的清雅脫俗。

小房車旅店布置得清雅脫俗。（蕭愛╱攝影）
小房車旅店布置得清雅脫俗。（蕭愛╱攝影）

由於歐海風景清幽，有好幾所私立寄宿中學設立在此，范杜拉縣許多華裔子弟在此就讀。這些私立學校規定每個學生要照顧好一匹馬，天天要維護馬的衛生，要拍馬屁，與馬建立好關係，培養他們負責任、愛動物的情操。

歐海是有名的觀光小鎮，大小旅館特別多，最接近市中心的歐海谷旅店，擁有很廣濶的高爾夫球場、標準的網球場。旅店都是獨棟洋房，看起來非常高大尚。近年來很親民舉辦非常平宜近人的活動，如養蜂之旅，品嚐蜂蜜、學習發自內心之繪畫等。我們在入口處告知我們是首次來此參觀，警衛立即給我們地圖，熱心指點路線。

有人説歐海是登山者的天堂，心靈探索者的綠洲。每個人都可以在此找到自己感興趣的項目。最受歡迎的五個項目是：

參觀試吃歐海橄欖油 (Ojai Olive Oil)

參觀歐海認證的農貿市場（Ojai Certified Farmers’ Market)

造訪草原保護區(Ojai Meadows Preserve)

參觀比翠絲伍德藝術中心（ Beatrice Wood Center for the Arts)

參觀托帕山酒廠(Topa Mountain Winery)

歐海地標

Ojai Post Office

201 E Ojai Ave, Ojai, CA 93023

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