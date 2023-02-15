東谷華美協會中文圖書館 河濱縣圖書館希望合作

東谷華美協會中文圖書館負責人薛華霖。（記者啟鉻／攝影 ）

南加州 河濱縣東谷市（Eastvale）華裔居民數量近年來持續增加，不少華人 家長希望子女不忘傳統文化，能夠從小學習閱讀中文書。東谷華美協會為了滿足需求，成立中文圖書館 提供讀者，受到協會成員歡迎，目前捐贈的書籍達千餘冊，也獲得河濱縣圖書館的關注。

影音來源：記者啟鉻／拍攝

東谷華美協會小小中文圖書館設在協會活動中心，該圖書館負責人薛華霖（Warren Hse）表示，他在2010年初搬遷到東谷，當年正逢東谷市建市成立。他在這些年中，見證了市區日漸繁榮，也看到華人居民迅速增多。很多華人新移民希望子女在熟練英語交流時，不忘傳統中華文化，能夠從小學習閱讀中文書籍。協會創辦人黃樹梧看到這一趨勢，於2020年8月開始籌建中文圖書館。

他說，很多華人積極響應並捐贈書籍，除了成員積極捐贈，一對華人夫婦甚至特意從聖地牙哥趕來，將家裡的中文書籍捐給圖書館，還有來自舊金山的華人，來洛杉磯探望親友時，也將部分中文書籍捐贈，短時間內獲捐贈的兒童及成人中文書籍有千餘冊，均為比較受歡迎的「經典」中文版本，捐贈數量持續增加中。目前在活動中心書架上提供借閱的有數百本。協會培養學生義工打理圖書館業務，還舉辦讀書會活動，增加大家閱讀中文書籍的興趣。

在小小中文圖書館的各樣書籍中，有國際大獎兒童文學系列、世界童話名著、謎語故事、腦筋急轉彎等，還有提供成年人閱讀的歷史書籍、中外文學名著，如史記、中國文學四大名著、中國歇後語、外國名著「亂世佳人」等。值得一提的是，東谷華美協會中文圖書館也獲得河濱縣圖書館系統的關注，希望合作，為縣圖書館提供部分中文書籍，讓更廣大讀者閱讀。

東谷華美協會理事長黃樹梧表示，開設中文圖書館的意義，是希望美國的華人子弟乃至其他族裔孩童能懂中文，了解中華文化，讓中華傳統文化在海外繼續傳承下去。