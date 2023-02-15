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奇諾岡州立公園 駕車賞花者擁擠堵路 消防車救急受阻

記者啟鉻／奇諾岡報導
園區收費站前的車也排起長隊。（記者啟鉻／攝影）
園區收費站前的車也排起長隊。（記者啟鉻／攝影）

隨著南加州春季到來，野花競相開放，男女老少結伴賞花踏青逐漸增多。不過，因賞花人劇增，也帶來負面影響。近日，奇諾岡加州州立公園（Chino Hills State Park）因駕車駛入園區的賞花人眾多，造成擁堵，導致因事故救急的消防車、急救車受阻。

（影音來源：記者啟鉻）

2月11日有大批民眾進入奇諾岡加州州立公園踏青賞花，部分遊客將車停在入口處，也有不少遊客直接駕車進入園區。因步行的人較多，道路彎彎曲曲，有的地方山道較窄，駕車人擔心碰傷行人，不得不小心慢行，導致進入園區的道路交通擁堵嚴重。有園區工作人員表示，當下雖有一些花開，但距離真正盛開，還有一段時間。目前的賞花人流很大，讓他感到意外。呂姓華人一家四口前來踏青。呂先生說，雖未到繁花盛開時，但已經等不及，想要先睹為快。

賞花踏青人的車停滿州立公園入口附近街區。（記者啟鉻／攝影）
賞花踏青人的車停滿州立公園入口附近街區。（記者啟鉻／攝影）

當天下午2時至3時，在園區收費站前，等待繳費的車輛已經排起長隊。山下入口附近道路因車速太慢，有不少車已經被堵住無法前行。這時有消防車、急救車進入園區，但因為道路的車輛很多，讓消防、急救車輛很難前行。一名消防員不得不下車指揮交通，疏導車流。一輛車因為需要避讓急救車，急著轉到路旁一塊狹窄空地，而此時空地上又聚集不少下山的踏青人，雙方險些爆發衝突。

進入園區救急的消防車、急救車受阻。（記者啟鉻／攝影）
進入園區救急的消防車、急救車受阻。（記者啟鉻／攝影）

經過疏導，消防車和急救車得以通過進入園區。而一些準備上山的駕車人由於受到好心人提醒，知道前方道路交通擁堵，不得不臨時返回。由於公園管理者擔心一些踏青賞花者隨意採摘、破壞花朵，特意在步道入口用中英文提醒「請留在小徑上，請遠離鮮花」（Please stay on the trails. Please stay out of the flowers!）。

加州 州立公園 步道

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