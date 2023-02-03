周末這樣玩╱死亡谷Zebriskie 金黃山巒如波濤

死亡谷Zebriskie景觀很特別，層層山鋒閃閃發亮。（蕭愛╱攝影）

蕭愛╱拉斯維加斯報導

從賭城到死亡谷國家公園後，沿190公路進入，往右轉，公路左邊景色呈金黃色，它是Zebriskie景點，目前規畫的很好，可以輕鬆走上山頭，金黃色的山巒如波濤洶湧，令人耳目一新，真是奇特的景象。

影音來源：蕭愛製作

這裡為紀念早年在此採礦的Zebriskie先生而命名，他在此地開採硼砂，文獻上記載他的手下很多是中國人。他在這裡工作了30多年，深感如死寂的地方，卻有超凡脫俗之美。1936年採硼砂工作停止，開始極力推薦這個地區，發起保護死亡谷的行動。 經過大家的努力，終於1994年成為國家公園。

死亡谷牧場的室外博物館。（蕭愛╱攝影） 死亡谷國家公園中的少有綠色棕櫚樹。（蕭愛╱攝影）

這個景點開發的很好，有寬廣的水泥道路，一直到山上的觀景點，連行動不便的人都可以駕駛輪椅上去觀景。360度的觀景台將美景盡收眼底，日出日落時景色更美。金色的山巒好像打光磨過，閃閃發亮。體力好的可以沿著步道 走上去。公園公布數條登山小徑， 有興趣在此徒步旅行的人可以依路線健走。徒步距離因所選路線而異：較長的徒步路線包括高爾峽谷、黃金峽谷和紅色大教堂。

沿190公路再過去，出現如沙漠中的綠洲：死亡谷爐溪牧場Death Valley Furnace Creek Ranch 。有旅店、博物館 、餐廳。牧場正中間有室外博物館，多為以前開礦的工具及交通運輸工具等，斑駁痕跡留下歷史記憶。牧場北側是一棟棟小客房，入住客人在房前擺上裝飾的東西，感覺沙漠中終於有了人氣，客房數量不多，是死亡谷景區少有的旅店，如果要住宿，需要提早預訂。也有很多人選擇在此露營。

死亡谷遊客中心在火爐溪。（蕭愛╱攝影）

牧場上有塊碑，講述了死亡谷的歷史及牧場成立的經過，爐溪牧場大約建於1883年，有一條泉水溪流環繞，幾個世紀前美洲原住民 就住在這裡。開採硼砂礦的人來後，建了牧場在此居住，停止採礦後。1932年牧場向遊客開放，逐漸成了此地的小小鎮。現在種植許多沙漠植物，綠化這塊地，真是沙漠中的綠洲。 死亡谷牧場內還有噴泉美景。（蕭愛╱攝影）

再往北走就可以看爐溪谷遊客中心。遊客中心應該是遊客最早來的地方，在此可以獲得當天基本資料。其大門前有顯著溫度計，告知今天的最高氣溫及最低溫，根據氣溫高低，遊客可以定奪如何遊覽死亡谷。另外遊客需要在此付入園費，一般車輛七天pass是30元。Ranger會給一張停車的許可證，放在車上。