我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市大屠殺 911報警電話錄音曝光「大家都在跑…」

密州6歲男童不手軟 拿爸爸手機瘋狂點餐1000元

周末這樣玩╱死亡谷最美山景 金色峽谷波濤洶湧

蕭愛╱拉斯維加斯即時報導
死亡谷Zebriskie景觀很特別，層層山鋒閃閃發亮。（蕭愛╱攝影）
死亡谷Zebriskie景觀很特別，層層山鋒閃閃發亮。（蕭愛╱攝影）

從賭城到死亡谷國家公園後，沿190公路進入，往右轉，公路左邊景色呈金黃色，它是Zebriskie景點，目前規劃的很好，可以輕鬆走上山頭，金黃色的山巒如波濤洶湧，令人耳目一新，真是奇特的景象。

影音來源：蕭愛製作

這裡為紀念早年在此採礦的Zebriskie先生而命名，他在此地開採硼砂，文獻上記載他的手下很多是中國人。他在這裏工作了三十多年，深感如死寂的地方，卻有超凡脫俗之美。1936年採硼砂工作停止，開始極力推薦這個地區，發起保護死亡谷的行動。 經過大家的努力，終於1994年成為國家公園。

這個景點開發的很好，有寬廣的水泥道路，一直到山上的觀景點，連行動不便的人都可以駕駛輪椅上去觀景。360度的觀景台將美景盡收眼底。日出日落時景色更美。金色的山巒好像打光磨過，閃閃發亮。體力好的可以沿著步道走上去。公園公布數條登山小徑， 有興趣在此徒步旅行的人可以依路線健走。徒步距離因所選路線而異：較長的徒步路線包括高爾峽谷、黃金峽谷和紅色大教堂。

死亡谷國家公園中的少有綠色棕櫚樹。（蕭愛╱攝影）
死亡谷國家公園中的少有綠色棕櫚樹。（蕭愛╱攝影）

沿190公路再過去，出現如沙漠中的綠洲：死亡谷爐溪牧場Death Valley Furnace Creek Ranch 。有旅店、博物館、餐廳。牧場正中間有室外博物館，多為以前開礦的工具及交通運輸工具等，斑斑駁駁痕跡，留下歷史記憶。牧場北側是一棟棟小客房，入住客人在房前擺上裝飾的東西，感覺沙漠中終於有了人氣，客房數量不多，是死亡谷景區少有的旅店，如果要住宿，需要提早預訂。也有很多人選擇在此露營。

死亡谷牧場內的小木屋旅店。（蕭愛╱攝影）
死亡谷牧場內的小木屋旅店。（蕭愛╱攝影）

牧場上有塊碑，講述了死亡谷的歷史及牧場成立的經過，爐溪牧場大約建於1883年，有一條泉水溪流環繞，幾個世紀前美洲原住民就住在這裡。開採硼砂礦的人來後，建了牧場在這居住，停止採礦後。1932年牧場向遊客開放，逐漸成了此地的小小鎮。現在種植許多沙漠植物，綠化這塊地，真是沙漠中的綠洲。

死亡谷牧場內還有噴泉美景。（蕭愛╱攝影）
死亡谷牧場內還有噴泉美景。（蕭愛╱攝影）

再往北走就可以看爐溪谷遊客中心。遊客中心應該是遊客最早來的地方，在此可以獲得當天基本資料。其大門前有顯著溫度計，告知今天的最高氣溫及最低溫，根據氣溫高低，遊客可以定奪如何遊覽死亡谷。另外遊客需要此付入園費，一般車輛七天pass是30元。Ranger會給一張停車的許可證，放在車上。

死亡谷國家公園的標語：公園就是博物館。如此地理地質特殊的公園，真的是地理博物館。它有很多特殊的登山步道，可以看到許多特殊景觀，然而在尋幽探險之時，必須注意自身安全。

死亡谷牧場的室外博物館。（蕭愛╱攝影）
死亡谷牧場的室外博物館。（蕭愛╱攝影）
死亡谷遊客中心前枯滕老樹。（蕭愛╱攝影）
死亡谷遊客中心前枯滕老樹。（蕭愛╱攝影）

博物館 步道 原住民

上一則

總統拜登致函蒙特利公園社區

下一則

LA遊民安置計畫挺進南部 逾百人被安置

延伸閱讀

擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證
加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景

加州這9個國家公園 冬日也有獨特美景
距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售

距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售
南加博物館免費日回歸 30個博物館共襄盛舉

南加博物館免費日回歸 30個博物館共襄盛舉
南加博物館免費日回歸 30博物館隨便看

南加博物館免費日回歸 30博物館隨便看
新人峽谷辦婚禮…賓客要自付門票 還得自備露營椅

新人峽谷辦婚禮…賓客要自付門票 還得自備露營椅

熱門新聞

南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光