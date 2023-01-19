周末這樣玩╱棕櫚泉高空圓形䌫車 360度全景賞山雪

從䌫車上可以看到山上絕壁雪景及鳥瞰山下城市。（蕭愛╱攝影）

距離洛杉磯百餘哩的棕櫚泉 (Palm Spring)冬季溫暖，從1930年代起許多好萊塢明星喜歡避寒的地方，很多名人都在此有別墅。它一直是南加旅遊重點城市，而其最吸引人的是上山的旋轉觀光 䌫車，載人上山漫步賞雪。

影音來源：蕭愛提供

到棕櫚泉的觀光空中䌫車，走10號高速公路，當看見一片白色高大風力發電葉扇，就接近目的地了。10號公路轉111號，往山區走，空中䌫車門口收停車費12元。坐䌫車另外收費，一般遊客是29.95元，也可上網先行購票。

近期南加有數次大雨，棕櫚泉山上積雪已有六、七吋，更加吸引遊客上山賞雪、玩雪。新年假期各個停車場停滿了車。

棕櫚泉山上部份路道積雪已經清掃，可以扶欄桿健走賞雪。（蕭愛╱攝影）

空中䌫車早在1963年就開始營運，它將遊客從2600多呎的起站，在十幾分鐘內直接送遊客到8600呎的山頂森林裏。2000年時䌫車更新為360度自動旋轉的環形䌫車，使每一遊客都能從各個角度欣賞風景。它是全世界最大的旋轉環形䌫車。

環形䌫車一次可以搭載80名客人，但是為了遊客舒適，目前最多載60人，每12分鐘一班。以前長形䌫車視野固定，因此在上䌫車選擇位置很重要，選擇看山壁，就看不到山下風光，選了看山下風光，就看不到山頭的雄偉風光。現在搭乘環形䌫車，居然在短短十分鐘內，纜車緩慢的360度環形移動，乘客可以飽覽四面八方不同景色。

從遊客中心看纜車緩緩升空。（蕭愛╱攝影）

䌫車帶遊客直達8000呎高山上，山上是聖哈辛託州立公園（Mount San Jacinto State Park)，它有3萬畝地大，目前是一片白茫茫世界，針葉松樹枝椏處全掛著雪花，大小巨石也全覆蓋白雪。公園的工作人員將步道 上的雪都剷開了，但是非步道的地方，一踩下去，白雪立即淹沒到小腿。公園內的休息野餐座椅已然不見，全部被白雪覆蓋。

聖哈辛託山森林內大部分是松樹，因為山勢陡峭，從未被砍伐，自然在此迎風雪，曬嬌陽，大部分保持原狀，樹高90到100呎，可以活到500歲，目前有多株已經超過200歲。

一波又一波人潮上山，孩子們開心帶著自己的滑雪板，找到有坡的雪地就開始玩，開心叫嚷，一旁的父母忙著拍照錄視頻。疫情之後，棕櫚泉山頂很久沒有如此熱鬧了。

棕櫚泉山上積雪深厚，路標只剩半截。（蕭愛╱攝影）

8000呎高的䌫車終點站，被大雪包圍著，內有二個餐廳，及二個小放映廳，介紹公園自然生態，提醒遊客在探險之餘，也要有野外護生安全意識。在遊客中心內還有小博物館，山上的生物都有栩栩如生的標本展示。

室內有個溫度計顯示室外白天氣溫僅有20度，加上不時刮起寒風，相當寒冷，來此一遊的需穿足冬天雪地的衣服，帽子手套圍巾不能少。在雪地上行走也必須穿對鞋子，結冰雪地非常滑，要穿防滑鞋子。

Palm Springs Aerial Tramway

1 Tram Way, Palm Springs, CA 92262

Tram Fares纜車價目：

成人：29.95 美元

兒童 (3-10)：17.95美元

老年人（65 歲以上）：27.95 美元

2 歲及以下兒童免費，需要登機牌

下午 4 時後看黃昏景色

成人： 26.95

兒童（3-10 歲）$14.95

乘車和用餐：

成人：38.00

兒童 (3-10)：24.95

年票

成人：165.00

兒童 (3-10)：95.00

門票不可轉讓

僅限乘坐電車，所有票價均包含支持加州州立公園