周末這樣玩╱全球第二高摩天輪 高空縱覽賭城繁華夜景

高高的賭城巨型摩天輪，腳下是五光十色繁華街景。（蕭愛╱攝影）

2014年賭城 出現巨型摩天輪，它保持了七年全世界最大最高的摩天輪紀錄，雖然它不再是世界第一，但仍然是最多遊客的巨型摩天輪，賭城日夜繁華街景，吸引來自全世界的遊客。

影音來源：蕭愛提供

賭城巨型觀景摩天輪（High Roller Observation Wheel）建在拉斯維加斯大道的後街，凱薩宮的對面。它可不是我們一般乘坐的六人、八人摩天輪，坐在上面不能亂動，它是像房間一樣的大圓形車廂，可以容納40人，粗壯有力的鋼架，撐起大轉輪，將一座一座圓形大車廂慢慢轉上高空，乘客可以在車廂內自由走動，四處看風景。許多年輕人甚至相約一起包廂，在車廂內開景觀特別的Party。

賭城的巨型摩天輪高550呎，直徑520呎，它是凱薩娛樂公司擁有經營權。2014年3月31日開幕時，是世界最高的摩天輪，到2021年以後，成了第二高的巨型摩天輪。現在最高的摩天輪是在杜拜，是2021年10月21日開業。

賭城的巨型摩天輪目前的票價周末、周日不同，周末是白天25.5元，晚上36元。周一至周四是白天23.5元，晚上34.75元。每日下午2點開始營業。

從摩天輪上是看賭城夜景最好的地方。（蕭愛╱攝影）

摩天輪是五根巨大鋼柱將巨輪撐起，整個圓周有32個客艙，每個客艙都有單獨電機旋轉，每次完整旋轉過程中都保持平穩，坐在上面絲毫沒有動的感覺，一點一點升高，一點點下降，周圍風景也是隨之逐漸的變化。

購票進入摩天輪大樓後，需要安檢，然後是長長的隊伍，摩天輪一開動後，乘客就不停的左邊上，右邊下。每一艙最多可以空納40人，但為了乘客舒適，通常一艙只有20人甚至更少，艙裏有十幾個座位，但是為了看風景，大家都站著，四周環走看風景。

賭城巨型摩天輪車廂可以容納40人，比普通房間還要大。（蕭愛╱攝影）

晚上巨型摩天輪上面2000個LED系統燈光大放光明，還變幻不同顏色的燈光，遠遠望去像魔幻巨輪。晚上搭巨輪升空，腳下賭城大道五光十色，各家大賭場各有各的特色，水舞表演也能清晰看到。

為了體驗巨型摩天輪，分別在11月、12月兩次上賭城摩天輪。第一次大排長龍。第二次是周日晚上，居然不需排隊，一個車廂只有我們兩個人，真是開心極了，隨意拍夜景，隨意自怕。

巨型摩天輪車廂內有各種螢幕，顯示摩天輪的情況，其中一項是高度，當快到最高點550呎時，還會倒數10秒，增加歡樂氣氛。

賭城巨型摩天輪晚上燈光隨時在變。（蕭愛╱攝影）

在摩天輪同樣地點，還有飛天滑行Flylinq。買票上去後，藍色吊車將遊客送至對面高樓上，然後吊在鋼索上，從對面飛回來，我們在廣場上看到這些勇敢的年輕人從空中飛過，真是佩服他們的膽量。

感恩節一過，摩天輪巷子內就裝飾了巨大的聖誕樹，節日歡樂氣氛洋溢，大家都爭相在色彩繽紛的聖誕樹前留影。

High Roller Observation Wheel

3545 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109

(702) 322-0593