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周末這樣玩／銀裝大熊湖 南加賞雪勝地 山地過山車驚險刺激

蕭愛／聖伯納汀諾縣報導
大熊湖湖水湛藍，冬天湖上被薄冰覆蓋。（蕭愛／攝影）
大熊湖湖水湛藍，冬天湖上被薄冰覆蓋。（蕭愛／攝影）

有人說大熊湖（Big Bear Lake)是南加一塊寶地，夏天可以游泳划船釣魚避暑，冬季可以賞雪滑雪，更有許多登山小徑，是南加人最近的滑雪勝地。

影音來源：蕭愛提供

大熊湖在聖伯納汀諾縣的山上，從洛杉磯過去走210高速公路，轉330號公路上山過Running Spring小鎮後，沿18號公路一路上山，大約兩個小時就可到達，它海拔有7000呎高。

入冬後，兩場大雪，已將大熊湖山區變成銀色世界，要體驗雪地生活、看美麗雪景，大熊湖已經具備所有條件。

湖水湖水薄冰 巨石積雪

大熊湖的棕色大熊木雕像，立在大湖旁的巨石灣公園（Boulder Bay Park）內，它是緊接大湖的湖邊公園。湖上巨石都被白雪覆蓋，湖水也被薄冰覆蓋，而公園全是雪地，許多人帶著自己的滑板，在公園雪地溜滑板。更多人在雪地漫步。只是公園停車位有限，停車有些困難。

巨石灣公園的冬天美麗湖景。（蕭愛／攝影）
巨石灣公園的冬天美麗湖景。（蕭愛／攝影）

大熊湖四周有許多小木屋，有商店、旅店、有私人別墅，欣賞各式不同小木屋，開車在小巷中閒逛，為不同風格的小木屋留影。大雪封閉了許多小路，原來可以走到湖邊的小路都因積雪過多而無法通行。有些小路積雪還非常乾淨，無人涉足，踩在雪地上，發出清澈的足聲，很不一樣的體驗。

大熊湖湖邊漂亮的小木屋。（蕭愛／攝影）
大熊湖湖邊漂亮的小木屋。（蕭愛／攝影）

到大熊湖之前的路上，有雪峽谷滑雪場（Snow Valley），生在亞熱帶的我們，從未有滑雪經驗，多年前曾隨友人來此體驗，有經驗的朋友先帶我們去選租雪鞋及滑雪工具，然後參加新生訓練，接受教練基本教學，然後就大膽的搭䌫車上山頂，然後一路從山上雪地摔下山，幸好沒有受傷，從此再也不敢嘗試。

山地過山車 加州唯一

在大熊湖最南端有Mineshaft Coaster，是一款驚險刺激的新型山地過山車，適合膽大的人玩。搭纜車上去，路上欣賞山景，然後在一英里長的賽道上控制速度，體驗各種驚險刺激的騎行功能，例如陡峭的下降、傾斜、扭曲、髮夾急轉彎、過隧道和360度大迴轉。Mineshaft Coaster 是加州第一個也是唯一山地過山車。

大熊湖最南端有水壩攔下湖水，湖水明顯低下很多，水壩露出真面目，是八個圓形大柱攔下湖水。靠近水壩的湖水表面結冰，與未結冰的湖水、岸邊彩色岩石呈現圖畫般的畫面。

大熊湖北側有水壩攔水。（蕭愛／攝影）
大熊湖北側有水壩攔水。（蕭愛／攝影）
大熊湖水壩，湖水結冰形成美麗圖案。（蕭愛／攝影）
大熊湖水壩，湖水結冰形成美麗圖案。（蕭愛／攝影）

附近的大熊探索中心於1998年開放，是大熊谷最大的遊客中心。 每週有不同項目和生態旅遊。 在Big Bear Discovery Center Amphitheatre享受戶外音樂會、戲劇製作和夜間解說節目等特別活動。還有為兒童舉辦講故事和手工藝活動，以及教育遠足和雪鞋行走等很有趣的活動。中心正常營業時間：周四至周一，上午9點至下午4點。

大熊湖小檔案

Big Bear Discovery Center:

40971 North Shore Drive/Hwy 38, Fawnskin, CA 92333

電話：909- 382-2790。

集合！周末這樣玩
集合！周末這樣玩
大熊湖路邊巨石都被白雪覆蓋。（蕭愛／攝影）
大熊湖路邊巨石都被白雪覆蓋。（蕭愛／攝影）

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