密德湖賞景玩水健行 樂趣多

密德湖入園附近的船塢。（蕭愛╱攝影）

沙漠地區出現湛藍湖景，距離賭城 拉斯維加斯24哩左右的密德湖，它改變沙漠風貌，提供了許多水上運動，為觀光城市更添多元化。

影音來源：蕭愛提供

密德湖是胡佛水壩蓄水而形成的大湖，是美國最大的人工湖。遊客中心在93號公路通往湖邊的路上，視野很好，可以居高臨下看到大湖湛藍湖景。遊客中心命名為Alan Bible 是紀念內華達州國會議員，他在國會中積極推動保護自然資源和提供休閒娛樂給美國人民。昔日窮鄉惡水之地，能在沙漠中綻放璀璨的燈光，成為世界上最耀眼的賭城，都歸功於密德湖的水電資源。

從遊客中心可以看到一棟黃色大棟，它是密德湖邊的旅店及賭場(Hoover Dam Lodge)，從其停車場旁小路有登山小徑。它在密德湖之上，居高臨下可以俯看整個湖景，湖邊的船塢都歷歷在目。山下紅岩對照藍色湖景，真是美麗景色。沿著山壁健走，山下還有粉系彩色山丘，沿湖也有小徑可以健行。

經過收費站進入園區，立即右轉即可進入碼頭船舶停泊處。目前有部份路段仍在施工中。藍色船屋Mead Lake Cruise 有大船可以載遊客遊密德湖。沿走道進入船塢區，兩旁停泊許多遊艇，可供遊客租用遊湖。

紅岩對映藍色密德湖，景色真美。（蕭愛╱攝影）

船塢區的水中有許多魚，有些魚已經大到有些嚇人。岸邊有許多鴨，有些鴨脖子是少見的咖啡色，一搖一幌跟著遊客，岸邊還有許多白鳥，在湖邊閒逛。帶我們來的白大姐知道，這些魚、鴨、鳥都等著遊客餵食。她到船塢裏的商店買了一包爆米花，往空中一灑，鳥、鴨、魚全來了，鳥在空中飛，鴨在水面上搶，在水下的魚也精靈十足，張大嘴快速搶食，魚鴨鳥海陸空大搶食蔚為奇觀。住在拉斯維加斯的白大姐説：有朋友從外地來賭城，她帶來密德湖玩，水陸空飛天大餵食是必玩的項目，大家都喜歡看鳥鴨魚一起爭食的熱鬧場面。

拉斯維加斯湖風景宛如夏威夷景色。（蕭愛╱攝影）

常隨友人去密德湖釣魚的朋友説，密德湖相當大，海灣很多，至今感覺還沒有全部遊遍。

密德湖周圍可以登山的步道 很多，夏天戲水划船、冬日登山越野，150萬英畝的土地，提供賭城遊客更多的選擇。1964年這裏就成立Lake Mead National Recreation Area，是全美第一個國家休閒區，而公園的宣傳小冊子，稱密德湖是全美第一個遊樂場(Playground)。每年吸引超過600萬人來造訪。

從遊客中心看密德湖，岸邊輸電電線林立。

密德湖往西有個人工湖：拉斯維加斯湖，附近建了高爾夫球場，和兩個大旅館，義大利 風格設計，將拉斯維加斯湖周邊地區打造成另類休閒樂園。湖邊綠草如茵，還有彎彎小橋點綴，棕櫚樹搖曳在橋邊，甚至還有沙灘泳池，恍若不是在沙漠地區，而是置身於夏威夷一樣。

密德湖是國家公園，進園要收費，普通車七天25元、摩托車20元、個人15元。

拉斯維加斯湖邊的美景。（蕭愛╱攝影）

Lake Mead National Recreation地址：601 Nevada Way Boulder City , NV 89005

Phone:（702 ）293-8990