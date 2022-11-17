周末這樣玩╱艾德懷避暑小鎮 楓紅迎客秋意濃

艾德懷許多楓葉正紅。（蕭愛╱攝影）

10號公路往東轉243號公路一路上山，山上有個是避暑勝地艾德懷（Idyllwild），樹葉閃閃發亮，間有整樹的楓紅，艾德懷現在秋意正濃。

影音來源：蕭愛提供

艾德懷是登山愛好者喜歡的小鎮，山上有無數條有挑戰性的登山小徑，也是愛好露營者舒適露營地。對一般遊客，它是老少咸宜適合一日遊的山中小城。它標榜的是冒險、音樂、藝術及和諧。

艾德懷小鎮標榜的是冒險、音樂、藝術及和諧之家。（蕭愛╱攝影）

從棕櫚樹到松樹，官方如此貼切描述艾德懷，山下是沙漠氣候，種植許多棕櫚樹，四周環山的盆地乾熱燥暑，印地安人於是往山上走，發現山上夏天涼爽，滿山遍野的松樹，艾德懷逐漸成了避暑勝地。

243公路上就有三個公園，還有私人性質的俱樂部，都適合去逛逛。艾德懷公園（Idyllwild Regional Park）是收費公園，大人6元，小孩3元，露營25元，狗入園也要收費2元。這是歸劃的很好的露營公園。秋天正是適合露營的季節，不少帳篷搭在松林之間，登山小徑也有很好指標，它屬於河濱縣的公立公園。

243號公路兩旁樹葉轉黃，秋意正濃。（蕭愛╱攝影）

愛德懷自然中心（Idyllwild Nature Center）在公路旁就看到招牌，它呈三角形，從兩頭公路過來都可以清晰看見。它是具有教育意義的公園。裏面有小小的博物館 ，介紹山上動植物生態，及早期居民生活狀況。博物館前有小鹿家族模型，有一個菱格木架，裏面放置各種大小不同木頭。還有一個加州 鵪鶉鳥的展示大鳥籠，幾隻鵪鶉鳥住在裏面。博物館後面可以看到各種鳥的圖像，滿滿科普知識，難怪許多家長帶著小朋友來參觀。後山有黃金松樹天然登山道，不到一哩的登山小徑有各種不同植物和動物。這個公園門口沒有收費，遊客自己自動自發在博物館櫃台付費。自然中心開放時間，週四至週日。

艾德懷自然中心路旁的大招牌呈三角形，從兩側方向來都看得見。（蕭愛╱攝影）

聖哈辛託州立公園 （Mt San Jacinto State Park ）很大，露營地進門處有介紹本地伐木的歷史，早在1875年由於鐵路交通需要枕木、建造房屋更需要大量木材，於是持續在此地伐木，砍伐了不少古老森林，至今仍是傷痕累累。成立於1937年的州立公園就是致力保護森林原始風貌。

山上各種不同樹的木材在此展示。（蕭愛╱攝影）

在森林深處，不少小木屋隱藏其中，很多是民宿旅店。街頭附近有旅店和紀念品店。很多年前我們上山一日遊時，因為母親喜歡烏龜，在此地買了紀念品彩色大烏龜，放在室外泳池旁邊，經20多年的風吹日曬，它不但沒有褪色，反而變色成藍色，真是奇特。

上山到艾德懷小鎮可以環形走法，從10號高速公路過來，Gilman Hot Spring下到Hemet 左轉至74號公路上山，接243號公路就會到此地。山區道路蜿蜓，尤其需要小心駕駛。回程順著243號公路下山，路邊還有數個觀景點，可以眺望山下風光。接近Morongo Valley 時，山下一片平原盡在眼前，歸劃整齊的街景，一棟接一棟的廠房，令人驚異，數年不見，此地已經不是當年的荒蕪。

Idyllwild Region Park

54000 Riverside

County Playground Rd,

Idyllwild-Pine Cove,

CA 92549