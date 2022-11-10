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周末這樣玩╱拯救加州最大鹹水湖 曾經的美因臭而沒落

蕭愛╱洛杉磯即時報導
索爾頓海公園大門棕櫚樹迎賓。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海公園大門棕櫚樹迎賓。（蕭愛╱攝影）

索爾頓海(Salton Sea)曾經是一個美麗浩瀚的湖泊，1950至1960年代，一到周五成群人潮湧向這裏，划船、游泳、垂釣，歡度周末。曾幾何時起，它沒落到乏人問津。

影音來源：蕭愛提供

上月在洛杉磯至賭城拉斯維加斯中間的休息區，見到新立的招牌，介紹加州觀光景點，索爾頓海(Salton Sea)赫然在其中，引起我們的關注，特地驅車三小時前往瞭解索爾頓海的現況。

主流媒體一直非常關注這個地方，它是加州第一大湖，大到看起來像海一樣，可是它卻因加州歷史上最大的環境災難而聞名。數次的災難使它變成臭氣撲鼻，更糟糕它影響周圍地區的空氣品質，甚至影響到人口眾多的大洛杉磯地區，加州政府多年來曾花費上億元的經費來整治。

索爾頓海位於印第奧(Indio)以南30哩的111號公路上。公園遊客中心位於索爾頓海的北岸，距洛杉磯或聖地牙哥地區約三小時車程。從洛杉磯出發，沿10號州際高速公路向南行駛至印第奧，在86S 口下，在66大道左轉，然後右轉上111號公路。向南行駛約12哩到達索爾頓海公園(Salton Sea State Recreation Area)入口。從聖地牙哥出發，沿78號高速公路向東行駛，在86號高速公路左轉（向北），隨後在66號大道右轉，然後右轉上111號公路。向南行駛約12哩到達索爾頓海入口。

我們去的這天是周六，鮮少下雨的索爾頓海居然下起雨。雨量還不小。公園入口處站立數十株巨大的加州棕櫚樹，胖胖的身軀像犛牛樣。這附近有好幾個農場專種植培育這種加州特有的棕櫚樹。

索爾頓海休閒區遊客中心。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海休閒區遊客中心。（蕭愛╱攝影）

沿路進入公園停車場，遊客中心周六竟然沒有開門，偌大的停車場僅一個角落停了兩部房車，空盪盪的沒有任何遊客。我們停在遊客中心正前方，有部公園巡邏車過來招招手，沒有任何對話。

一個周六索爾頓海偌大停車場僅有兩部房車。（蕭愛╱攝影）
一個周六索爾頓海偌大停車場僅有兩部房車。（蕭愛╱攝影）

遊客中心看起來很新，周遭的設施也非常時髦，廁所竟然是全新抽水馬桶。帶有新式遮棚的野餐桌椅，新式造型，一個接一個從停車場一直延續到湖邊，可惜都空無一人。

遊客中心前面有一淺褐色的大石，它是附近發現的漂亮巨石，上面有先民刻的岩畫，傳遞一些古老訊息，是考古遺跡。 其後面有一個小水塘，與索爾頓海並不相連，裏面好多黑色野鴨。有觀景平台可以觀看鴨鴨。

索爾頓海遊客中心前的鎮園巨石。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海遊客中心前的鎮園巨石。（蕭愛╱攝影）

公園有一説明告示牌，圖文描寫以前這裏曾是如何的熱鬧，拖船下湖的碼頭就有15個之多。現在一般可以划船的湖泊，最多就只有兩三個碼頭。另一告示牌也說明海水為什麼會有怪味，湖水有愈來愈鹹的趨勢，造成藻類死亡、魚類死亡、鳥類死亡。整個湖水，散發死亡氣息。

索爾頓海低於海平面228呎。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海低於海平面228呎。（蕭愛╱攝影）

在遊客中心附近，棕櫚樹、芒草剛變黃，金黃色的野花四處綻放，周遭景觀還挺美的，但是走近海邊，那不知道如何形容的怪味道，真叫人退避三舍。那是湖水強烈的腥味加腐屍的臭味，還好在公園遊客中心絲毫嗅不到。

索爾頓海湖邊野花盛開。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海湖邊野花盛開。（蕭愛╱攝影）

發出怪味的索爾頓海顯然仍無法讓遊客接受，只有期盼整治湖水的專家早日治水成功，恢復大湖昔日輝𤾗歲月。

費用：

釣魚、遊客中心、野餐、觀鳥、觀光的日間使用區。 7元（年長者5元）

完整的 RV 連接30元

新營地開發露營地20元

額外車輛費7元

巴士費用：10-24 人50元

巴士費用：25 人或以上100元

季節/氣候/建議

淡季 6月 -9月：70-115 度 ，非常熱。水、帽子，防曬霜必備。

10月至5月最佳造訪季節 ，50-70 。參觀公園進行任何活動的最佳時間。

小檔案：

Open 24 hours

(760) 393-3059

索爾頓海湖邊休閒桌椅一直排到湖邊。（蕭愛╱攝影）
索爾頓海湖邊休閒桌椅一直排到湖邊。（蕭愛╱攝影）

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