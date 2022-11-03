周末這樣玩╱陽光之鄉沙漠植物花園 感受領袖之椅

陽光之鄉長型水池倒印沙漠植物。（蕭愛╱攝影）

2013年美國總統歐巴馬 與中國國家主席習近平 曾在這裏會談，他們同坐在一個加州紅木長椅上，這個長椅一直放在陽光之鄉Sunnylands 的花園裏，來陽光之鄉的人都要來坐一坐這個中美最高領導人曾經共坐的座椅。

影音來源：蕭愛提供

陽光之鄉是私人捐贈的沙漠植物花園，位於棕櫚泉 附近的Rancho Mirage，在Bob Hope大路上，周三到周日，每日上午8時30分開放，下午4時關閉，民眾可以前往參觀，遊客中心及沙漠植物花園不需要預約，參觀莊園需要上網付費預約。

沙漠植物龍舌蘭像陸地荷花。（蕭愛╱攝影）

它是慈善家渥爾特．安納伯格(Walter Annenberg)的莊園，1940年代他繼承了父親的三角出版社，並將之發揚光大成為傳媒帝國，他的敏銳商業嗅覺，很早就涉足電視行業，為他賺進巨大財富。1988年他把事業以32億美元出售給現在的傳媒大亨默多克，之後全力從事慈善事業。

陽光之鄉就是他的慈善項目之一，他將冬日故居、高雅藝術莊園及四周沙漠花園，提供給大眾使用，所有的人都可以進來參觀休閒。

更可貴的是，它提供給政要作為外交商談的場所，歷年來美國數任國務卿都曾在此接待過國際貴賓，最有名的就是歐巴馬與習近平的高峰會。大廳的走廊上掛滿了歷史性會談的圖片，這些圖文海報，除了英文，還有中文，讓華人來賓倍感親切。他的理念是通過真誠坦白的對話，可以讓全世界共同進步。

名人之椅歡迎大家來分享。（蕭愛╱攝影）

南加棕櫚泉夏天炎熱、冬日溫暖，最適合種植沙漠植物。陽光之郷將沙漠植物精緻美化，在大門口就是一片球狀金桶仙人掌，像迎賓一樣，列隊歡迎。穿過遊客中心，後面是一大片沙漠花園，有各種不同的沙漠植物，龍舌蘭像陸地大荷花般，羅列在花園中，有些仙人掌球已經開了色彩鮮豔的花朵。周圍種植的是旱柳樹，樹葉細小卻十分耐旱，青綠色澤，感受園區特別清新。沿著花園小徑走一圈，體驗沙漠花園的獨特魅力。

沙漠仙人掌球列隊歡迎遊客。（蕭愛╱攝影）

在花園與遊客中心之間，有兩個長方型的水池，倒影沙漠植物。水池旁有飲食區，遊客可以在此享受下午茶，欣賞美景，享受美食。

陽光之鄉的遊客中心。（蕭愛╱攝影）

陽光之郷遊客中心有小型電影院，每半小時放映陽光之鄉的故事，介紹過去50年這對慈善家夫婦在美國歷史上扮演的重要角色。精品展覽區雖然只有一小塊，每隔一段時間就會更換展覧品，目前展示的是精緻的瓷器。大廳布置的很典雅，每次造訪其大廳都有新鮮白色蝴蝶蘭，更增優雅魅力。大廳一角還有紀念品店，可以在此購買陽光之鄉相關的紀念品。

陽光之鄕遊客中心布置高雅。（蕭愛╱攝影）

從洛杉磯到陽光之鄉可以走10號高速公路一直往南走約100多哩，過風力發電區，在Bob Hope路下右轉，大約三、四哩，右邊就可以看到Sunnylands的石招牌。在這條大道上，中間安全島種植花朶，是非常美麗的大道。

小檔案

陽光之鄉Sunnylands

37977 Bob Hope Dr,

Rancho Mirage, CA 92270

Tel:760-202-2222