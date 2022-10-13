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中共20大前夕 白宮：不希望現狀被改變 尤其是動武

周末這樣玩╱賭城近郊的火焰山谷 美譽沙漠仙境

蕭愛╱拉斯維加斯即時報導
好像為火焰山谷的景色豎起大拇指。（蕭愛╱攝影）
好像為火焰山谷的景色豎起大拇指。（蕭愛╱攝影）

賭城拉斯維加斯東北50哩處，有一如火焰般的山谷，紅岩山連綿，嶙峋奇狀，它是有沙漠仙境之稱的火焰谷州立公園 (Valley of the Fire State Park)，內華達州第一個州立公園。

影音來源：蕭愛提供

在久遠的時間裏，這片土地一直被美洲土著用於狩獵、種植農業和宗教儀式，沙漠中奇形怪狀的紅岩、壁上的岩畫都是迷人的景點。

1935年這片土地成立了正式的州立公園，是第一個，也是最大的州立公園，現在規劃的非常好，到賭城看盡人造繁華風光之餘，可以沿15號公路往北，從75號公路出口，往東行，只有一條路，一直開到山邊，慢慢進入天然色彩的火焰山谷。

公園有東、西兩個入口，從賭城是西口進入。遊客中心在兩口中間，它在紅岩山之下，與附近的環境非常相配。像小型博物館一樣，詳細介紹火焰山谷的地質歷史，當前狀況，甚至如何遊玩，都有很好的建議。遊客在遊覧火焰谷前，最好先到遊客中心，瞭解公園的當前情況。公園甚至有提供灌飲用水的服務。這座4萬多畝的大公園是沙漠地帶，風貌獨特。

火焰山谷遊客中心與山谷顏色很搭配。（蕭愛╱攝影）
火焰山谷遊客中心與山谷顏色很搭配。（蕭愛╱攝影）

火焰山谷公園規劃兩個大道，兩者像丁字相交。橫路就是西口到東口之間七哩路，上面有七姐妹石，有七個巨石，有休息野餐區，可惜美麗的巨石旁放置了垃圾桶，有點破壞美麗畫面。靠近東口有最著名的大象鼻石，幾乎是火焰谷的地標。

直路是在遊客中心旁邊的一條路，一直往北走，沿路有非常多被標記的景點，第一個是鼠標的坦克（Mouse’ Tank）需要步行0.75哩。在路口就有標記，曾有不法之徒在此躲了幾個月，這條路因而有名。它也有很多古代原住民岩石藝術。

再過來是彩虹遠景(Rainbow Vista)山谷顏色像彩虹般，荒野中開出的一條路，把五顏六色的峽谷，像彩虹般呈現。

兩條毛毛蟲爬在紅岩山上。（蕭愛╱攝影）
兩條毛毛蟲爬在紅岩山上。（蕭愛╱攝影）
這個巨石像一貓頭鷹側面。（蕭愛╱攝影）
這個巨石像一貓頭鷹側面。（蕭愛╱攝影）

在這條路上我們還遇到一群大角羚羊。十幾隻羚羊有老有小，老羚羊的雙角又大又彎，看起來好重，牠們有黑有白，自由自在在草原上徜徉。路的盡頭是白色圓頂山，有較大的停車場，可以走入附近的步道，停在每個叉道，閱讀每一個標誌，瞭解認識這個美麗特殊的地質。

在靠西口附近還有一條小支線，有一座Atlatl Rock 巨石，公園作了鐵樓梯，可以走上去看古代人留下的用具和岩石藝術。

高大的Atlatl巨岩，公園裝置了樓梯供遊客攀爬入洞。（蕭愛╱攝影）
高大的Atlatl巨岩，公園裝置了樓梯供遊客攀爬入洞。（蕭愛╱攝影）

小路轉彎處有個天然拱門，經過日曬風吹雕塑，硬的石質留下，軟的被吹散，剛好留下漂亮的拱形門，為了保護它，公園規定只能在下面拍照留念，不能攀爬。公園的露營區就在這條路上，兩個露營地 72個單位，設施包括營火坑、水和野餐桌。Atlatl Rock附近有房車營地和淋浴露營地。公園規定在此露營，入夜之後只能留在營區，不能去夜遊。白天在風景區取景時，不能用空拍機空拍。

自然形成的拱門石，不可以攀爬。（蕭愛╱攝影）
自然形成的拱門石，不可以攀爬。（蕭愛╱攝影）

火焰谷兩旁的山真像壯闊的布景，連綿的紅岩山被風雕塑成奇形怪狀，仔細看可以找到神似某物的紅山，慢慢欣賞，找尋特殊之處，自有一番樂趣。

這個地區被稱為火焰山，不只是它的山是紅岩山，更因為它夏天高溫到百度以上，公園強烈建議夏天不要在陽光下遠足徒步，高溫可能是致命的。 這片土地是屬於沙漠氣候，夏季高溫通常超過華氏100度，甚至可能120度，夜間最低溫度在60度到9度之間。秋冬天氣很溫和，適合到此一遊。此地 年平均降雨量低於7吋，旅遊時要帶足所需飲用之水。

公園全年開放，開放時間通常是日出至日落。遊客中心開放時間是上午9時至下午4時半。門票外州車15元，內華達州10元。

小檔案：

火焰山谷州立公園

Valley of Fire State Park

P.O. Box 515

29450 Valley of Fire Rd

Overton, NV 89040

[email protected]

(702)397-2088

紅的發亮的尖紅石配上白車，好像廣告畫面。（蕭愛╱攝影）
紅的發亮的尖紅石配上白車，好像廣告畫面。（蕭愛╱攝影）

州立公園 高溫 賭城

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