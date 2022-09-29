周末這樣玩╱俄州西南最高沃森瀑布 穿梭林間覽全貌

雄偉壯觀的沃森瀑布。（蕭愛╱攝影）

俄勒岡山區的沃森（Watson Falls）瀑布是俄州 西南第一高瀑布，距離138號公路不遠，從山下登山走到瀑布，來回不到二哩，非常容易親近的森林瀑布。

影音來源：蕭愛提供

138號公路轉NF-37小路，右手邊不遠處的第一個小停車場，就是沃森瀑布的專屬停車場。內有公共厠所和介紹沃森瀑布的公告牌。從此處往上看，可以隱約望見隱藏在森林裏的瀑布。

沃森瀑布是非常容易親近的瀑布。（蕭愛╱攝影）

橫越NF-37公路，一條登山道就在對面的山上。沿山路進入森林，森林水氣十足，植被豐富，山區所有的土地都覆蓋各種不同的植物，連倒下來的粗樹幹都佈滿青苔。放眼望去全是深淺不同的綠色、黃色、紅色。

沃森瀑布山林的石頭都長滿綠色青苔。（蕭愛╱攝影）

沃森瀑布是烏姆普誇河（Umpqua River）國家森林許多美麗的森林瀑布中的一個，它最大的特徵就是離公路近，不需要爬太高走太遠。瀑布高274呎，海拔300多呎。

羅伯特詹姆斯．沃森是1905年到1911年曾在此地工作的森林護林員，他曾經在此巡視數千畝森林地，發現這一高高在上的瀑布，逐步修建了登山小徑和橫越河溪的小橋，為了紀念這位最早的拓荒者，這座瀑布命名為沃森瀑布。這條溪流名為沃森溪(Watson Creek)。

鬱鬱蔥蔥的沃森瀑布山林。（蕭愛╱攝影）

沃森溪雖小，從西北方緩緩流過來，在此地來了個漂亮的墜落，成了水氣四濺的雄偉壯觀的瀑布，又從此處咆哮湍急的流出，注入不遠處的圖起堤湖(Toketee Lake)。

登瀑布山小徑就是從停車場開始，穿越魚溪路，進入登山小徑。登山小徑整理的很好，有些地方作了木欄杆，保護遊客安全；有些地方也作了石階，適合老少遊客登山健行。整座山只有用鬱鬱蔥蔥來形容，有高大的松林，也有灌木，如杜鵑花，更有蕨類、苔蘚植物，每一寸地都被植物覆蓋，連石頭都長滿苔蘚植物。秋天很多樹葉轉黃變紅，景觀更加美麗。

沃森瀑布登山小徑。（蕭愛╱攝影）

登山中途有一較寬闊地方，剛好可以看到整個瀑布，大家紛紛在此留影。接近瀑布的地方，有一座名為狗腿橋的觀景橋，可能是因為這座橋是轉彎橋。站在這反而因為前面樹林擋住，看不清瀑布全貌。再往上走，更接近瀑布，更能感受到瀑布的滂沱魅力。四濺水花順著河流，衝擊附近的樹林石頭，空氣揚溢清新香甜的味道。

瀑布能產生負離子，森林有芬多精，瀑布森林兩者兼具。到充滿綠色植物的沃森瀑布，吸收芬多精，享受負離子之空氣，尤其感覺神清氣爽。

沃森瀑布Directions方向：

走OR-138 鑽石湖大道。繼續沿138號高速公路行駛至里程碑60.5，然後向南轉入 Forest Road 37（Fish Creek Road）。停車場在右側約0.2哩處，停車場大約可停30部車。