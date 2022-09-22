我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感冒藥煮雞肉掀TikTok挑戰潮 FDA急籲勿仿效

維護家園好過冬 屋裡屋外7項維修偷懶不得

周末這樣玩╱普拉多區域公園 垂釣休閒好去處

蕭愛╱奇諾即時報導
普拉多區域公園的大門口。（蕭愛╱攝影）
普拉多區域公園的大門口。（蕭愛╱攝影）

南加城市奇諾（Chino），有一個愛釣魚者最喜歡的大公園：普拉多區域公園（Prado Regional Park ）， 疫情期間它一直開放給大眾，讓愛釣魚的人有地方可以釣魚，它是功能相當多的公園。

影音來源：蕭愛提供

普拉多是西班牙語鄉村草原的意思，從71高速公路歐基米德路（Euclid ）出口，往東向不到一哩處。它位於洛杉磯郡、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾丁縣相近之處的奇諾平原上。

普拉多（Prado）湖是這座公園的靈魂，它以不規則形狀橫列公園，好像有大小不同五個湖，實則它們是相通的，就是一個湖。愛釣者常常一早就帶著所有裝備，佔好有利的位置，垂釣一整天。老友孔師傅就是無可救藥的愛釣者，他也是釣魚高手，常常大魚一條一條上鈎，讓其他垂釣者羨慕不已。疫情時我們這些老友不時有最新鮮的魚上桌，都是孔師傅的傑作。

最近普拉多園在湖邊新建了好幾個有棚野餐區。（蕭愛╱攝影）
最近普拉多園在湖邊新建了好幾個有棚野餐區。（蕭愛╱攝影）

在這釣魚要付釣魚費，周一、二、三付十元，周四、五、六日付12元。進公園也要付費。一般是十元，年長者八元。買年票是60元一年。

經常在這釣魚的孔師傅説，在這釣魚還與這裏的白鴨成了朋友，他們一到，鴨群就飛奔而來，圍繞他們刮刮歡叫。釣上的魚又可與朋友分享，這個公園帶給他們夫妻許多快樂時光。

有湖就有鳥，不同季節吸引不同的鳥來進駐，曾經在湖上看到成群大嘴白鳥，棲息湖堤上，一個聲響，牠們全體飛起來，非常壯觀。1999年科諾那一群五年級小朋友捐款建造了木巢箱，保護這些看起來像我們中國人稱之為鴛鴦的鳥。據稱這種伍德(Wood Bird)鳥羽毛特別漂亮，有好多種顏色，人們常為羽毛而獵殺牠們，1900年代，這種鳥頻臨絕種，現在牠們受到法律保護，任何人都不能獵殺。

普拉多湖秋天時很多鳥飛來過冬。（蕭愛╱攝影）
普拉多湖秋天時很多鳥飛來過冬。（蕭愛╱攝影）

往Prado公園深處走，那裏有房車RV的休憩過夜的露營地。在大洛杉磯內陸地區還少有公園能讓房車駐地。普拉多公園樹林深處，停了不少房車。

沿著公園四周有遛馬道，不少人來騎馬的，馬兒在四周馬道滴達滴達漫步著。規模頗大的馬場在公園東側，有供出租的馬匹，也有很大私人馬場。

公園東側有很多載馬的拖車。（蕭愛╱攝影）
公園東側有很多載馬的拖車。（蕭愛╱攝影）

公園對面的另一頭還有普拉多高爾夫球場，有二個18洞球場，它們標榜的目標很簡單，就是創造很棒的高爾夫球經驗。近高速公路旁有奧林匹克普拉多射擊場，在對面的小山丘上有不少供射擊之槍靶。

普拉多地區公園，還為波莫那谷模型飛機俱樂部提供場地，和模型飛機的開放飛行空間，有維護良好的跑道，讓模型飛機起降。普拉多地區公園波莫那谷模型飛機俱樂部大約250名成員組成。

細數普拉多公園之功能，能登山健行、騎腳踏車、釣魚、划船、野餐、觀鳥、騎馬、打高爾夫球、模型飛機飛行、射擊、有射箭俱樂部、還有房車營地。在南加城市裏，這是座功能非常多的公園。

PradoRegional Park

16700 Euclid Ave, Chino, CA 91708

Phone：909-597-4260

Open :7:30am - 5:00pm

普拉多湖是公園的靈魂。（蕭愛╱攝影）
普拉多湖是公園的靈魂。（蕭愛╱攝影）

釣魚 疫情 南加

上一則

洛縣比佛利山警局逮補三名珠寶竊盜犯

延伸閱讀

飛往洛杉磯飛機乘客毆打空服員被捕

飛往洛杉磯飛機乘客毆打空服員被捕
洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠
波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息

波莫那谷就業中心 一站式服務 免費提供就業、培訓等訊息
波莫那谷加州就業中心啓動 華人多利用免費服務

波莫那谷加州就業中心啓動 華人多利用免費服務
羅蘭岡、天普多起搶案 3嫌被控多項重罪

羅蘭岡、天普多起搶案 3嫌被控多項重罪
本周高溫 內陸可達112度且空污嚴重

本周高溫 內陸可達112度且空污嚴重

熱門新聞

18日為全國起司漢堡日，多家推出免費漢堡活動。（Pexels）

18日全國起司漢堡日 麥當勞漢堡王大方送

2022-09-16 19:20
位於亞凱迪亞市的西野商場（Westfield Santa Anita），被華裔買家以5.38億元收購。(本報檔案照)

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

2022-09-19 20:46
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
南加大校園。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最貴大學 南加大奪冠

2022-09-19 02:12
有華女日前在羅蘭崗某中餐館用餐後，竟發現隔壁車底躺著一個人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

2022-09-16 14:53
若要達到最佳護齒效果，刷牙後切勿漱口。（shutterstock.com）

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

2022-09-15 19:25

超人氣

更多 >
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息
房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」
美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰